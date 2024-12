VIOLENZA DI GENERE: L’ASSESSORE QUAGLIERI INCONTRA “DONNE IN RETE” DELLA MARSICA

L’AQUILA – L’assessore regionale Mario Quaglieri ha incontrato oggi i rappresentanti di ‘Donne in Rete’ del distretto Marsica per discutere e confrontarsi su strategie comuni per contrastare la violenza di genere. Un momento di confronto per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e associazioni territoriali.

Il dialogo ha messo al centro la necessità di rafforzare la rete territoriale, attraverso attività di sensibilizzazione e interventi mirati per prevenire e combattere la violenza.

E’ stato fatto il punto, a distanza di un anno, sulla riforma della legge regionale antiviolenza ottenuta grazie all’ impegno dei cofirmatari della nuova legge Mario Quaglieri e Sara Marcozzi e il supporto di #donneinrete, gruppo di lavoro attivo dal 2016 sul tema della violenza maschile sulle donne.

All’incontro hanno partecipato le rappresentanti dell’associazione: Valeria Mancini, Sara D’Agostino, Maria Di Genova, Emiliana Longo e Daniela Martellone, figure impegnate in prima linea sul territorio per il sostegno alle vittime e la promozione di una cultura basata sul rispetto e sull’uguaglianza.

“La lotta contro la violenza di genere è una priorità assoluta. Dobbiamo lavorare insieme, istituzioni e associazioni, per garantire sostegno, prevenzione e soprattutto una cultura del rispetto”, ha dichiarato l’assessore Quaglieri – La Regione Abruzzo dunque, conferma il proprio impegno al fianco delle associazioni locali, sostenendo politiche concrete per la tutela delle donne e la difesa dei loro diritti”.