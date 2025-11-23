VIOLENZA DI GENERE: “ON THE ROAD” ENTRA NELLE SCUOLE, EVENTO ALL’UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO

CHIETI – Nell’ambito del progetto “On The Road – Entra nelle scuole”, la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini ha organizzato un incontro di riflessione e approfondimento sul tema della violenza di genere ion programma domani, lunedì 24 novembre, a partire dalla ore 9, all’Auditorium del Rettorato dell’Università d’Annunzio di Chieti.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara, l’Arma nazionale dei Carabinieri e la Cooperativa Sociale Alpha, rientra nel percorso di sensibilizzazione rivolto alle scuole e alla cittadinanza sui temi della parità, del rispetto e della prevenzione della violenza contro le donne.

All’appuntamento parteciperanno anche circa 500 studenti degli istituti superiori cittadini coinvolti dal team multidisciplinare del progetto On The road. Nel corso della giornata sarà presentato il libro di Giammarco Menga “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere”.

Programma della giornata

Saluti istituzionali: Martina Semenzato, Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio; Rosa Pestilli, presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio regionale dell’Abruzzo; Giampiero Di Florio, procuratore della Repubblica di Chieti; maggiore Renato Lanzolla, comandante della Compagnia Carabinieri Chieti; Francesco Prospero, presidente Osservatorio della Legalità Regione Abruzzo.

Interventi: Marialaura Di Loreto, responsabile Centro Antiviolenza ALPHA; Giuseppe Rasetti, responsabile CUAV Metamorfosi Chieti; Giammarco Menga, giornalista Mediaset, programma “Quarto Grado”; Maria Rosita Cecilia, vice presidente Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Abruzzo; Roberto Veraldi, presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università “G. d’Annunzio”. Modera Francesca Alparone.