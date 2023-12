VIOLENZA E MOBBING SULLE DONNE SUL POSTO DI LAVORO: SE NE PARLA SABATO ALL’EMICICLO ALL’AQUILA

L’AQUILA – “Un milione e mezzo di donne, circa il 9% della popolazione femminile in Italia, ha subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro”. Sono i dati più aggiornati sul fenomeno, rilevati da Istat tra il 2016 e il 2018. “Con riferimento ai soli ricatti sessuali sul luogo di lavoro – si legge nel report – si stima che, nel corso della vita, 1 milione 173mila donne (7,5%) ne sono state vittima per essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere progressioni nella carriera”.

A denunciare o segnalare i fatti meno di 2 donne su 10. I fenomeni di violenza, mobbing e discriminazione, interessano però trasversalmente i lavoratori, al di là del sesso e dell’età, ed è fondamentale alzare la vigilanza. La tavola rotonda, promossa dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, dal titolo “Violenza sessuale, mobbing ed atti di discriminazione sul posto di lavoro: aspetti pratici, giuridici e psicologici”, intende esplorare il tema e allargare la visione con un approccio multi genere, . L’incontro si terrà sabato 16 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30, presso la sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

L’evento è stato ideato e organizzato in collaborazione con il consigliere di fiducia dell’Ente regionale, Marco Mastracci e patrocinato da ANCE L’Aquila (Associazione Nazionale Costruttori Edili). L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i partecipanti, in particolare coloro che lavorano in enti pubblici e aziende, sui temi trattati, allo scopo di diffondere la conoscenza del mobbing e dei comportamenti riconducibili all’ambito degli atti di discriminazione, fornendo gli strumenti utili a riconoscere tali atteggiamenti, a prevenirli e a difendersi.

L’argomento sarà affrontato con un approccio giuridico – psicologico e vedrà confrontarsi professionisti di vari settori, nello specifico interverranno: prof.ssa Mirella Baldassare, direttrice CIDP (Centro Italiano Disturbi di Personalità) e vicedirettrice IREP Roma e Padova (Istituto di Ricerche Europe e in Psicoterapia Psicoanalitica); Giovanbattista Maggiorelli, avvocato penalista abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori; avv. Valentina Cicconi, esperta in diritto del lavoro, in particolare mobbing e comportamenti di discriminazione nei confronti dei lavoratori. Ciascun intervento sarà, inoltre, accompagnato da brevi corti teatrali realizzati da due attori della compagnia “Le Mantidi” dell’Aquila”.