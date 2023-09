VIOLENZA SESSUALE A 18ENNE IN CENTRO STORICO L’AQUILA: ARRESTATO A PIZZOLI 25ENNE

L’AQUILA – Questa mattina i carabinieri della Stazione di Pizzoli hanno arrestato un 25enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una 18enne, dando esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale dell’Aquila.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica dell’Aquila, avviate nel mese di agosto, in breve hanno portato i militari dell’Arma a raccogliere un solido quadro indiziario a carico dell’indagato. Il 25enne, di origini straniere e regolare sul territorio italiano, avrebbe posto in essere le violenze sessuali, consistite in palpeggiamenti in danno della ragazza, anch’essa straniera, avvicinata occasionalmente nei pressi del centro storico dell’Aquila.

Il pm titolare dell’inchiesta, in base al circostanziato rapporto depositato dai carabinieri, comprensivo della denuncia sporta dalla vittima, delle testimonianze raccolte e anche di accertamenti tecnici, ha ritenuto la validità degli elementi acquisiti in fase investigativa, tali da richiederne la misura cautelare della custodia in carcere, approvata, poi, dal giudice per le indagini preliminari.

Prima ancora dell’arresto, gli investigatori incaricati hanno disposto misure particolari a tutela della vittima. Pertanto, è stato anche attentamente monitorato il presunto autore dei fatti, oggi raggiunto dagli stessi investigatori che gli hanno notificato il provvedimento restrittivo a suo carico.

Nelle ore successive l’arresto, è stato anche sostenuto l’interrogatorio di garanzia che ha messo in condizioni l’indagato di potersi difendere dalle accuse mosse in via provvisoria. Al termine dell’interrogatorio è stato confermato il dispositivo cautelare, quindi il trasferimento dell’indagato al carcere della città.