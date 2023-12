L’AQUILA – Nonostante per ora la famiglia e la giovane vittima non abbiano sporto denuncia, proseguono le indagini sulla violenza sessuale sulla 14enne che ha riferito di aver subito una violenza sessuale da parte di due giovani che l’avrebbero palpeggiata sabato sera al Parco del Castello all’Aquila: ad indagare è la Procura della repubblica dell’Aquila che ha affidato alla Squadra Mobile il compito di fare verifiche per chiarire la vicenda.

Il grave episodio ha fatto infatti scattare le misure previste nel Codice Rosso oltre al fatto che le violenze sessuali che coinvolgono minorenni, vanno perseguite d’ufficio.

La giovanissima sarà comunque ascoltata di nuovo dalla polizia anche se le indagini sono difficili perché non ci sono telecamere. Giovane vittima e famiglia hanno sessanta giorni per presentare querela.