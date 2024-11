VIOLENZA SULLE DONNE: DAL 21 AL 27 NOVEMBRE SERVIZI GRATIS IN OSPEDALI ASL CHIETI CON BOLLINO ROSA

CHIETI – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Onda ETS promuove la quarta edizione dell'(H) Open Week dal 21 al 27 novembre 2024. L’obiettivo dell’iniziativa è incoraggiare le donne vittime di violenza a chiedere aiuto e ad avvicinarsi ai servizi antiviolenza offerti negli ospedali con “Bollino rosa” e nei centri specializzati.

Anche la Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce all’iniziativa, offrendo gratuitamente servizi di consulenza e supporto per le donne, tra cui colloqui, info point dedicati, distribuzione di materiale informativo e incontri per sensibilizzare sulla violenza di genere. Questi servizi sono rivolti a tutte le donne interessate e puntano a favorire la consapevolezza e la prevenzione della violenza in tutte le sue forme: fisica, psicologica, verbale ed economica. Fondazione Onda ETS assegna dal 2007 il riconoscimento del “Bollino rosa” agli ospedali che promuovono la salute femminile, offrendo percorsi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie delle donne.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione Libellula e DonnexStrada e con il contributo di numerosi partner istituzionali e aziendali. Di seguito i dettagli sui servizi offerti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, con informazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Le informazioni relative alle altre strutture in tutta Italia sono disponibili sul sito dei Bollini rosa.