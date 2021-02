VIOLENZA SULLE DONNE: IN ITALIA TRE FEMMINICIDI IN 24 ORE

ROMA – Tre casi in 24 ore. L’escalation di violenze che vedono vittime donne attraversa tutta la penisola.

Il primo è quello di Piera Napoli e accade a Palermo. La donna, 33 anni, madre di tre figli e cantante neomelodica, è stata trovata dal marito, Salvatore Baglione, 37 anni, nel bagno dell’appartamento della famiglia, con diverse ferite da arma da taglio sul corpo. I carabinieri hanno ritrovato anche un coltello da cucina, probabilmente l’arma del delitto, non lontano dal suo cadavere. L’uomo stamattina si è presentato alla stazione dei carabinieri Uditore, che poi sono andati in via Vanvitelli, dove la coppia abitava. L’uomo è ora sotto interrogatorio da parte del pm Federica Paiola e del capitano Simone Calabrò, comandante della compagnia carabinieri San Lorenzo.

All’altro capo dello stivale, in Lombardia, il secondo delitto. Una prostituta di 47 anni, uccisa in strada questo pomeriggio a San Giuliano Milanese. L’aggressione è avvenuta alle 14,15 circa lungo la strada statale 40. Sono stati i passanti a segnalare che uno sconosciuto, descritto solo come vestito di scuro, inseguiva la donna e l’ha poi aggredita. La vittima è stata identificata come un’albanese di 47 anni, regolare in Italia e con precedenti. L’assassino l’ha uccisa con 5 colpi d’arma da taglio: 3 alla gamba sinistra e 2 alla schiena. All’Humanitas di Rozzano hanno tentato invano un intervento chirurgico d’urgenza. Le indagini per identificare l’aggressore sono in corso.

Non c’è al momento ancora nessun indagato per la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata ieri mattina sgozzata nella sua abitazione di Faenza, nel Ravennate. Oggi la polizia Scientifica ha eseguito nuovi rilievi mentre il pm ha affidato l’autopsia al medico legale Franco Tagliaro di Verona per approfondire le cause del decesso. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Gli inquirenti stanno ascoltando la figlia, l’amica di quest’ultima presente in casa al momento del delitto, l’ex marito, l’attuale compagno e la vicina di casa che ha dato l’allarme. La donna era vestita di tutto punto come se dovesse uscire. Nelle scorse ore sono stati sequestrati un coltello, possibile arma del delitto, e il cellulare della 46enne.

Download in PDF©