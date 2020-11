VIOLENZA SULLE DONNE: IN QUESTURA PESCARA STANZA PER ASCOLTO

PESCARA – Il questore di Pescara Francesco Misiti, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha presentato la ‘Stanza per l’ascolto delle vittime vulnerabili’, realizzata nei locali della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

La “Stanza” ha la funzione di accogliere, in un contesto privo di elementi distintivi di un ufficio di polizia, minori, donne, ma anche uomini, vittime di maltrattamenti, violenze, abusi e costituisce un prezioso spazio protetto che contribuisce a favorire empatia, mettendo la vittima a proprio agio, così da facilitare la narrazione del proprio vissuto.

Il questore ha voluto ringraziare anche il “Premio nazionale Paolo Borsellino” e il Lions Club di Montesilvano che hanno fornito un prezioso contribuito economico per la realizzazione della Stanza. In questo difficile 2020, in concomitanza con l’emergenza Covid-19 e nel periodo di lockdown, è stata anche implementata la App della Polizia di Stato ‘YouPol’, attraverso la quale i cittadini, anche in modo anonimo, possono chattare con le Sale Operative delle Questure per segnalare situazioni di disagio, trasmettere messaggi e immagini riguardanti fatti di violenza domestica.

