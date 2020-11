VIOLENZA SULLE DONNE: INCONTRO FORZA ITALIA ABRUZZO E AZZURRO DONNA IN DIRETTA SU ABRUZZOWEB

PESCARA – In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Gruppo consiliare regionale di Forza Italia, insieme alla coordinatrice regionale di Azzurro Donna Abruzzo, ha organizzato, presso il Palazzo del Consiglio regionale di Piazza Unione (Sala Corradino D’Ascanio, terzo piano) una conferenza stampa per la presentazione del Progetto di Legge: “ Istituzione del Soccorso di Libertà e dell’Osservatorio regionale antiviolenza ”.

L’appuntamento è alle ore 11. Interverranno: Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio regionale), Umberto D’Annuntiis (Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale), Mauro Febbo (Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale), Nazario Pagano (coordinatore regionale di Forza Italia) e Rita Ettorre (coordinatrice regionale di Azzurro Donna Abruzzo).

Su Abruzzoweb sarà possibile seguire la diretta video.





