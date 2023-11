VIOLENZA SULLE DONNE, MARCOZZI: “DATI IN CRESCITA, IMPEGNO OLTRE DIVISIONI POLITICHE”

CHIETI – “I dati resi noti oggi sull’aumento delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza sono un campanello d’allarme che va al di là della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Se da un lato cresce la fiducia riposta nei presidi sul territorio, cosa che consente di far emergere casi fino a oggi nascosti, dall’altro servono interventi sempre più concreti. La violenza è una piaga da combattere, senza distinzioni politiche, una battaglia che deve unirci in ogni momento dell’anno e non solo per le feste comandate”.

Così Sara Marcozzi, consigliere regionale di Forza Italia, che questa mattina a Chieti ha preso parte alla giornata di eventi sul tema del contrasto alla violenza di genere organizzato dal centro antiviolenza Alpha.

“La sensibilità che finalmente cresce intorno al tema è il primo passo per lavorare sulle migliori soluzioni legislative. I progetti di legge da me presentati in Consiglio regionale come l’istituzione di un ‘Reddito di libertà’ e la ‘Riforma dei centri antiviolenza’, saranno martedì all’ordine del giorno della Commissione Sanità, per proseguire l’iter che li porterà all’approvazione finale”.

“In questi cinque anni – conclude – il Consiglio regionale ha sempre votato a favore dei miei emendamenti al bilancio regionale destinati a raddoppiare i fondi per i centri antiviolenza, approvati all’unanimità. Mi auguro che anche su questi due progetti di legge ci sia un sostegno trasversale, oltre ogni divisione politica”.