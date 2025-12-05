VIOLENZE AL TERMINAL DI COLLEMAGGIO: FRULLO, “COMUNE L’AQUILA PRONTO A POTENZIARE I CONTROLLI”

L’AQUILA – “Come maggioranza di governo cittadino non possiamo che esprimere la più ferma condanna per il grave episodio di violenza verificatosi nelle ultime ore nel nostro territorio, che ha coinvolto alcuni individui di diversa nazionalità. Nella lite violenta, avvenuta nel pomeriggio dello scorso 2 dicembre, è stato provvidenziale l’intervento della pattuglia della Polizia Municipale dell’Aquila in servizio presso il Terminal Natali. Indipendentemente dall’origine delle persone coinvolte, fatti di questo tipo sono inaccettabili e minano il senso di sicurezza della comunità”. Lo dichiara il consigliere comunale Fabio Frullo.

“Comprendiamo la preoccupazione delle famiglie, soprattutto di quelle che hanno figli che frequentano il centro nelle ore serali e notturne. La sicurezza dei cittadini è e rimane una priorità assoluta per questa Amministrazione. Come Comune ci apprestiamo ad intensificazione alcune misure già previste nel piano sicurezza, tra cui: Potenziamento dei controlli serali e notturni nelle aree più sensibili; Accelerazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza già finanziati e programmati; Piani mirati di presidio del territorio, con particolare attenzione ai luoghi più frequentati dai giovani. Vogliamo ribadire che la nostra città è e deve rimanere un luogo sicuro, accogliente e rispettoso delle regole. Chi vive o transita sul nostro territorio ha il diritto di sentirsi tutelato, e chi commette reati deve rispondere delle proprie azioni”, conclude Frullo, che è anche Presidente della III Commissione Politiche sociali, culturali, formative.