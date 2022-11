VIOLENZE E MALTRATTAMENTI IN RSA, LOCATELLI: TELECAMERE IN STRUTTURE ANZIANI, DISABILI E ASILI”

ROMA – “Ancora una volta una persona fragile minacciata e maltrattata in un luogo che dovrebbe invece offrirle calore e affetto. Proseguiamo con la proposta di legge per installare telecamere in strutture per anziani, disabili e asili nido. Dobbiamo prevenire casi violenti e fare di tutto per evitare che accadano fatti del genere”.

Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in merito al maltrattamento di un’anziana ospite di una casa di riposo di Cervinara, in provincia di Avellino.