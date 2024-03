VIOLONCELLISTA BRONZI ALL’AQUILA. ALLA “BARATTELLI” L’ORCHESTRA FILARMONICA DI FIRENZE E KESHAVARZI

L’AQUILA, 16 MAR – Fa tappa anche a L’Aquila, nel cartellone della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, il tour con il grande violoncellista Enrico Bronzi e La Filharmonie, Orchestra Filarmonica di Firenze diretta dal giovane direttore Nima Keshavarzi.

L’appuntamento è all’Auditorium del Parco, domenica 17 marzo, con inizio alle ore 18.

La tournée – si legge sull’Ansa – si realizza nell’ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e comprende 11 date in tutta Italia dall’8 al 24 marzo, delle quali tre in Abruzzo.

Enrico Bronzi è spesso presente a L’Aquila, con la Barattelli, in particolare come violoncellista del Trio di Parma, per progetti di esecuzioni integrali.

Ultimo concerto il 24 gennaio scorso per i quartetti di Brahms, insieme al violista Simonide Braconi.

Musicista di grande classe, con il suono inconfondibile, del bellissimo violoncello Vincenzo Panormo del 1775, Enrico Bronzi è anche molto attivo come docente, divulgatore, organizzatore musicale impegnato soprattutto nella promozione dei giovani talenti.

E la giovane età dei suoi componenti, insieme al loro entusiasmo, è la caratteristica della nuova orchestra La Filharmonie, Orchestra Filarmonica di Firenze nata nel 2016 e già in grande considerazione, grazie a prestigiose collaborazioni, in particolare con il maestro Roberto Abbado.

Il suo direttore principale è Nima Keshavarzi, giovane talento di nascita persiana ma italiano di adozione, formatosi nello stesso capoluogo toscano.

In programma la Sinfonia n. 4 di Luigi Boccherini, il concerto n. 2 in re magg. per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn e la sinfonia n. 29 in la maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei capolavori del giovane viennese.