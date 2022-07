VIRTÙ ESTIVE: CONSORZIO COLLINE TERAMANE E FISAR TERAMO AL CENTRO DELLE DEGUSTAZIONI

TERAMO – Dal Castello della Monica a Piazza Martiri, il Consorzio Colline Teramane e la Fisar Teramo, federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, in tandem presenteranno al pubblico i vini delle aziende vitivinicole del territorio, all’interno di Virtù Estive, la manifestazione dedicata all’enogastronomia sostenibile, organizzata e promossa dal Comune di Teramo in collaborazione con il giornalista e chef Luigi Cremona.

Fino al 24 luglio, dalle 18 alle 23, nella splendida cornice del Castello appena ristrutturato, si potranno degustare le denominazioni del territorio e conoscere più da vicino aziende ed etichette delle Colline Teramane, dai bianchi ai rosati, al Montepulciano d’Abruzzo Docg, la prima denominazione di origine controllata e garantita delle regione Abruzzo.

Anche in Piazza Martiri, durante gli eventi con gli chef si alterneranno produttori del Consorzio per raccontare al pubblico la loro storia, tra ricerca e innovazione sulla strada della sostenibilità.

“Dietro un bicchiere di vino non si offre solo un prodotto di eccellenza, ma un luogo, una storia, un patrimonio storico o architettonico. Il Consorzio da tempo promuove e sostiene la sinergia tra enti, istituzioni e territorio e con soddisfazione abbiamo aderito a questa iniziativa, in un percorso di collaborazione con l’amministrazione di Teramo. In questi giorni siamo presenti anche in altre manifestazioni, come nel borgo di Colonnella per Tour Divino e proprio oggi è in corso presso l’hotel Sporting una degustazione alla cieca con oltre dieci giornalisti di settore che insieme ai produttori sono membri della giura per una delle tappe di Gironi Divini, il concorso dedicato ai vini di eccellenza che si concluderà ad agosto a Tagliacozzo.” – dichiara il Presidente del Consorzio Colline Teramane, Enrico Cerulli Irelli.

“È un momento importante per Teramo e per le eccellenze del nostro territorio, tra le quali svetta di sicuro il vino delle nostre meravigliose colline. Un evento che siamo felici di poter supportare con l’impegno e la professionalità che ci contraddistingue e ringrazio l’amministrazione e il Presidente Cerulli Irelli per la fiducia che ci rinnovano. I nostri sommelier saranno impegnati nella presentazione dei vini del Consorzio presso i banchi di assaggio all’interno delle sale del Castello, immersi in un’atmosfera magica. Questo importante evento apre le nostre attività estive che continueranno con un appuntamento all’interno della rassegna Donne Summer l’11 agosto e ancora insieme a Natura Indomita a settembre.” – dichiara il delegato Fisar Teramo, Giuseppe Ialonardi.