VISITA DEL PREFETTO STELO AL CENTRO “L’ISOLA CHE NON C’E’ NELLA VALLE SICILIANA” DI COLLEDARA

TERAMO – Il Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, ha fatto visita ai ragazzi del centro diurno “L’Isola che c’è nella Valle Siciliana”, nell’ex scuola di Colledara, regalando a tutti un momento di grande emozione e significato. I ragazzi, entusiasti e grati per la presenza del Prefetto, hanno voluto omaggiarlo con creazioni realizzate con impegno e creatività durante le giornate di laboratorio.

Tra queste, una bellissima ceramica personalizzata con una dedica, da loro ideata e scritta, e un cartellone raffigurante la bandiera italiana con l’articolo 3 della Costituzione, simbolo fondamentale dei valori di uguaglianza e solidarietà. All’incontro hanno partecipato anche Manuele Tiberi, Sindaco di Colledara, che da circa tre anni sostiene attivamente il Centro mettendo a disposizione l’ex scuola per le diverse attività; Claudio D’Archivio, commissario della Comunità Montana, e Piergiorgio Possenti, responsabile dei Servizi Sociali, che da quest’anno finanzieranno le attività del Centro.

La vicepresidente Amelide Francia e Lorella Di Giuseppe, segretario dell’Associazione Genius Loci guidata dalla Presidente Anna Di Leonardo, hanno illustrato le numerose iniziative e i servizi che il Centro offre: – Il Centro Diurno, che con i suoi laboratori creativi e formativi rappresenta un luogo di espressione, inclusione e sviluppo personale per le persone diversamente abili – Il Banco F.A.M. Gran Sasso, che offre supporto concreto a un centinaio di famiglie distribuite in 12 Comuni del teramano, a testimonianza del costante impegno sociale.

Il Banco Farmaceutico, che, grazie alle donazioni raccolte durante la Settimana del Farmaco, garantisce farmaci da banco alle famiglie in difficoltà. Durante la visita il Prefetto ha evidenziato l’importanza di realtà come questa, che non solo sostengono i ragazzi, ma creano un vero tessuto sociale, fondato sui valori di inclusione, solidarietà e partecipazione, arricchendo l’intera comunità. L’incontro ha rappresentato un bellissimo esempio di solidarietà, inclusione e sostegno reciproco, unito all’impegno costante delle istituzioni, delle associazioni e della comunità locale.