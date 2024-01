VISITA DEL PREMIO NOBEL PARISI A PESCARA: SCOPERTA TARGA IN SUO ONORE A OFFICINA D’ALFONSO

PESCARA – “Il giorno 13 gennaio 2024, il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, ha visitato questa officina di pensiero, di parola, di ascolto e di lavoro per lo sviluppo della persona e della comunità”.

È quanto si legge sulla targa apposta nei locali dell’Officina dell’onorevole Luciano D’Alfonso, in via dei Marrucini a Pescara, svelata oggi in occasione della visita del premio Nobel Giorgio Parisi.

Al termine della visita il professore si è recato al Liceo classico “G.B. Vico” di Chieti per una lectio magistralis sul tema “Il rapporto tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo”, a conclusione di “Un giorno con Giorgio Parisi”, iniziativa organizzata dalla Fondazione Europa Prossima e dall’Officina dell’onorevole Luciano D’Alfonso.

“A breve sarà data comunicazione di un’altra importante proposta culturale che vedrà la partecipazione di un grande intellettuale americano che parlerà della pace, lanciando un messaggio di speranza per la sofferenza di questi tempi di guerre senza fine”, si legge in una nota.