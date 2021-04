VISITA VICEMINISTRO MORELLI, BIONDI: “CONFRONTO SU MOBILITA’ AREE INTERNE, RICOSTRUZIONE E IMPRESE”

L’AQUILA – Visita in città del viceministro con delega alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

Ad accoglierlo il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il prefetto, Cinzia Torraco, e una delegazione di rappresentanti delle istituzioni, tra i quali l’onorevole Luigi D’Eramo, il vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio, l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Francesco De Santis, e i consiglieri Laura Cucchiarella e Luigi Di Luzio.

Nel corso della mattinata sono state effettuate visite presso il cantiere dell’immobile che sino al 6 aprile 2009 ospitava la scuola De Amicis, in quello della scuola elementare di Santa Barbara – dove sono oggi sono iniziati i lavori di demolizione del plesso – e nella Basilica di Collemaggio.

“Con il vice ministro ci siamo confrontati su una serie di temi, dalla ricostruzione pubblica e delle scuole alla velocizzazione dei collegamenti per le aree interne ai ristori per le imprese che hanno sostenuto maggiori spese per adeguarsi alle normative anticovid. Argomenti specifici sui quali ho consegnato dei dossier specifici affinché possano essere messi all’attenzione del governo e individuate strategie condivise” dichiara il sindaco Biondi.

“L’Aquila è una città che ha dato tanto e che ha già pagato tanto, come tutta la regione Abruzzo. Oggi occorre intervenire per migliorare i collegamenti tra questo territorio e il resto d’Italia, in particolare Roma. Mi farò portavoce al Ministero delle istanze raccolte” ha dichiarato il viceministro Morelli.