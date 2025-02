VITA INDIPENDENTE: LA PORTA, “DA REGIONE 6 MILIONI, SU SOSTEGNO AL SOCIALE NON ACCETTIAMO LEZIONI”

L’AQUILA – “Lo scorrimento completo della graduatoria dei beneficiari del progetto ‘Vita Indipendente’, con una destinazione complessiva di risorse di circa 6 milioni di euro, è solo l’ultimo atto della Giunta Marsilio e dell’assessore Roberto Santangelo in materia di politiche sociali”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Antonietta La Porta che sottolinea “l’importanza del settore considerato nevralgico per l’attività politica e programmatica della Giunta regionale, “sul quale l’assessore Santangelo ha avviato una decisa azione di programmazione che guarda con attenzione ai bisogni delle fasce più deboli e che prevede una serie di misure che si concretizzano con contributi diretti”.

“Tra le misure di una notevole rilevanza – aggiunge – spiccano quelle relative all’erogazione di contributi in favore dei malati oncologici, che quest’anno per far fronte alle spese legate ai trattamenti sanitari potranno contare su una posta raddoppiata (da 100 mila a 200 mila) che permetterà di incrementare il numero delle famiglie che otterranno il finanziamento”.

“Sulla stessa linea, da segnalare il ‘Caregiver famigliare’, l’avviso che prevede contributi al genitore familiare che assiste il minore affetto da malattie rare e in condizione di disabilità, che per l’anno in corso può contare nella dotazione record di 1 milione di euro, il 33% in più rispetto alle precedenti edizioni. Ma l’incremento delle risorse finanziarie per l’attuazione delle politiche sociali rappresenta solo un aspetto, seppur importante, dell’azione che l’assessore Roberto Santangelo sta portando avanti per conto della Giunta regionale”.

“In questa sede giova ricordare – riprende La Porta – anche il rinnovato impegno in favore dell’emergenza alimentare per supportare le associazioni del Terzo Settore e le Diocesi nell’assistenza alimentare delle persone indigenti; la conferma del cofinanziamento del Piano famiglia e la pubblicazione dell’avviso FSE+ sul disagio giovanile sul quale sono state previste risorse per 9,5 milioni di euro per finanziare progetti e interventi di contrasto alla povertà educativa minorile attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi a favore dei minori.

“Sui temi sociali e sulle disabilità non accettiamo lezioni morali da nessuno visto che la giunta Marsilio ha decuplicato le somme a disposizione rispetto alla giunta di centrosinistra”, conclude.