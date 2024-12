VITA INDIPENDENTE: GARANTITA COPERTURA DI 6 MILIONI, VITTORIA DISABILI INCATENATI FUORI ALL’EMICICLO

L’AQUILA – Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha sospeso la seduta di oggi per l’approvazione della legge di Bilancio, per permettere l’incontro tra i capigruppo, gli assessori regionali, Roberto Santangelo e Mario Quaglieri, con i rappresentanti di sindacati e cittadini che stavano manifestando per chiedere il finanziamento integrale della graduatoria per i progetti di Vita indipendente. Incatenandosi e minacciando lo sciopero della fame e della sete ad oltranza.

Santangelo ha confermato che anche quest’anno si darà copertura integrale alla graduatoria di Vita indipendente, con una dotazione di 5.946.600 euro, che consentiranno la totale copertura delle istanze, che sono state 680 .

Quota 6 milioni, quello che era stato chiesto dai disabili in lotta, per soddisfare tutte le domande della Vita indipendente, ovvero la norma che assicura un assegno mensile dai 600 a 1.200 euro a seconda del livello di disabilità, necessarie a queste persone per poter avere una vita autonoma, poter proseguire gli studi, godere di una effettiva inclusione sociale.

Ha ricordato Santangelo: “il lavoro svolto dal presidente Marsilio ha moltiplicato per dieci i contributi erogati e le persone assistite. Si è quindi passati da 2.170.000 euro erogati durante la legislatura 2015-2018 ai 12 milioni 373 mila euro della prima legislatura Marsilio, a cui si aggiungono i 5.946.600 euro per il 2024, che consentiranno la totale copertura delle istanze, che sono state 680 contro le 66 che copriva la giunta di centrosinistra”.

Affermano il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e il responsabile regionale Cgil Ufficio politiche per la disabilità, Claudio Ferrante, che ha capitanato la protesta.

“Va dato atto alla tenacia di tutti quanti coloro che si sono mobilitati affinché la richiesta venisse accolta, per noi è motivo di grande soddisfazione che la graduatoria con tutti gli aventi diritti riceverà piena copertura. Un risultato che unisce tante forze e una proposta che ha convinto tutti i consiglieri regionali, non solo quelli proponenti”, “La nostra mobilitazione ha dato i risultati sperati. Sono stati trovati i fondi per finanziare tutte le 680 domande relative ai progetti di Vita indipendente. Cioè ulteriori 3 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai due milioni già promessi e agli 850mila euro già stanziati. Tra tante spese che ci sono in fase di bilancio, dimenticarsi dei disabili era davvero una cosa ignobile e la politica, finalmente, lo ha compreso”.

“Dispiace che, su un tema tanto delicato – aggiungono – si debba arrivare a forme clamorose di protesta. I disabili sono stati costretti a manifestare in un periodo di festività, viaggiando e sfidando il freddo e il maltempo. La questione, comunque, si è risolta. Ringraziamo l’assessore Roberto Santangelo e i consiglieri che si sono impegnati per questo risultato. I tre milioni verranno stanziati grazie ad un emendamento alla manovra di bilancio”.

“La Cgil ha da tempo chiesto di rendere strutturale la programmazione per la Vita indipendente e sembra che ora si andrà in questa direzione. Nel corso dell’incontro, infatti, ci è stato ribadito che questo è l’ultimo anno in cui è stato necessario reperire le risorse nell’ambito del bilancio regionale, perché per il quadriennio 2025-2028 ci sarà una programmazione ad hoc sfruttando fondi europei. Una soluzione che accogliamo favorevolmente, dato che non è possibile che ogni volta, alla fine dell’anno, dobbiamo mobilitarci a causa della mancanza di risorse”.

Esulta il Partito democratico, con il segretario regionale, il capogruppo e i consiglieri regionali.

“Grazie alla grande mobilitazione di associazioni, sindacati, oggi in Consiglio regionale è passata la nostra richiesta di coprire tutte le domande pervenute per il 2024: una battaglia di civiltà che ci ha visto accanto a tutti i soggetti interessati a un provvedimento che non aveva avuto copertura fino a ora. Questo ravvedimento da parte del Governo regionale certifica la forza di una presenza a fianco di soggetti che erano stati dimenticati e che da gennaio aspettavano questi importanti sostegni che consentiranno loro una vita meno segnata e con più diritti. Va dato atto alla tenacia di tutti quanti coloro che si sono mobilitati affinché la richiesta venisse accolta, per noi è motivo di grande soddisfazione che la graduatoria con tutti gli aventi diritti riceverà piena copertura. Un risultato che unisce tante forze e una proposta che ha convinto tutti i consiglieri regionali, non solo quelli proponenti”.

Soddisfatto anche il capogruppo di Fdi, Massimo Verrecchia: “quasi 6 milioni di euro, per l’anno in corso, a sostegno della vita indipendente di numerosi cittadini abruzzesi sono l’ennesimo chiaro segnale di impegno serio e tangibile impiegato dal governo regionale, guidato da Marco Marsilio, che non ha mai lasciato indietro nessuno. Abbiamo inteso, come maggioranza, completare la graduatoria dei beneficiari predisponendo le risorse necessarie. Una politica a misura di cittadino, ben diversa da quella praticata dal centrosinistra che, quando governava, sulla materia si dimostrò parecchio parsimonioso. Sono ancora una volta i fatti a contraddistinguere questo governo di centrodestra, le chiacchiere strumentali restano prerogativa di chi non ha certo soddisfatto le esigenze primarie degli abruzzesi”.