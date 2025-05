VITALITY UNIVAQ: PRIMO WORKSHOP SU VALORIZZAZIONE DIFFERENZE DI GENERE

L’AQUILA – “L’obiettivo principale del workshop è quello di rendere consapevoli i partecipanti circa la tematica delle discriminazioni di genere e di condividere le migliori evidenze scientifiche e le buone pratiche in merito al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze delle donne e delle persone LGBTQIA+ in ambito lavorativo e sociale”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene annunciato che domani, venerdì 30 maggio, alle ore 14:30, presso l’Edificio Renato Ricamo dell’Università degli Studi dell’Aquila (Aula 1.8), si svolgerà la seconda giornata formativa del workshop dal titolo “Valorizzazione delle differenze di genere e di orientamento sessuale secondo la cultura dell’inclusione”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto VITALITY, l’Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito del PNRR (Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2, “dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 1.5 (Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’Innovazione per la Sostenibilità”).

Il workshop, organizzato e promosso dall’Università degli Studi dell’Aquila in qualità di soggetto affiliato allo Spoke 7 di Vitality coordinato dall’Università degli Studi di Macerata (Unimc), si colloca all’interno della Milestone 59 del progetto, intitolata “Solutions and models to support independent living, training and well-being of vulnerable people and communities”.

Il lavoro si inserisce nell’area di intervento dedicata al supporto alla vita indipendente e al benessere, con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni per ambienti di vita e di lavoro più inclusivi e accessibili.

Training formativi e strategie di engagement nella formazione sono cruciali per sviluppare competenze efficaci per PMI e comunità vulnerabili, facilitando l’adozione delle innovazioni promosse da Vitality.

La ricerca di soluzioni per persone vulnerabili si allinea all’obiettivo di benessere sociale, con potenziali sviluppi tecnologici supportati dall’ecosistema per favorire la crescita economica e sociale del territorio.

L’obiettivo principale del workshop è quello di rendere consapevoli i partecipanti circa la tematica delle discriminazioni di genere e di condividere le migliori evidenze scientifiche e le buone pratiche in merito al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze delle donne e delle persone LGBTQIA+ in ambito lavorativo e sociale.

I lavori nella prima giornata del workshop, a cura della Prof.ssa Rita Roncone, Professoressa Ordinaria di Psichiatria, Presidente del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università degli Studi dell’Aquila e della Prof.ssa Laura Giusti, Professoressa Associata di Psicologia Clinica dell’ Università degli Studi dell’Aquila, sono stati aperti dai saluti istituzionali della prof.ssa Anna Maria Cimini, Direttrice Dipartimento Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della Vita e dell’Ambiente, MeSVA e del prof. Fabio Graziosi, Direttore Dipartimento Ingegneria e Scienze dell’Informazione e matematica DISIM e Presidente delle Fondazione Vitality, Hub del progetto che gestisce e coordina tutto l’Ecosistema.