VITHA: TRA RINNOVABILI E SCUOLA IN AFRICA, 3MILA OSPITI A EVENTO GRUPPO AQUILANO E CONCERTO BAGLIONI

L’AQUILA – Tra energie rinnovabili e una scuola in Africa, la società aquilana Vitha guarda al futuro e festeggia con 3mila collaboratori e ospiti il lancio del nuovo anno commerciale.

L’8 gennaio scorso al Marriott Park Hotel di Roma si è tenuta la convention annuale del gruppo, guidato da Marco Reato, che si è concluso, a sorpresa, con il concerto del cantautore romano Claudio Baglioni.

Hanno partecipato delegazioni di 18 Paesi nel mondo, mercati dove Vitha Group distribuisce i propri prodotti e sviluppa le figure professionali.

Oltre al prestigioso brevetto originale Nasa Active Pure, marchiato Certified Space Technology, da quest’anno Vitha Group, si legge sul Centro, dedicherà grande attenzione al nuovo progetto delle energie rinnovabili che, oltre a mantenere un occhio costante alle problematiche ambientali, prevede un programma a lungo termine di protezione economica per tutti i collaboratori, ai quali la società riserverà una rendita vitalizia, impiegando i profitti derivati da questo nuovo ramo commerciale.

L’annuncio nel corso della manifestazione, condotta da Francesco Facchinetti e Alessia Reato, alla quale hanno preso parte volti noti dello sport, dello spettacolo e politici tra cui il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vicesindaco, Raffaele Daniele, il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, e la presidente del consiglio comunale del Comune di Roma, Svetlana Celli. Tra gli ospiti d’onore intervenuti l’ex calciatore della Roma, del Pescara e della Nazionale, Ubaldo Righetti, Donato Telesca, medaglia di bronzo per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nel sollevamento pesi.

Centrale la presenza della campionessa del tennis mondiale, Venus Williams, arrivata in Italia dagli Stati Uniti per partecipare all’evento. La stella del tennis americano ha consegnato l’assegno simbolico con il quale Vitha Group ha dato inizio alla costruzione di una scuola elementare in Burkina Faso: l’iniziativa benefica che il Gruppo ha intrapreso per il 2025, dopo aver realizzato e donato un pozzo alle donne di Kranka, nel Ghana, lo scorso anno.