VITTORIA DELL’AQUILANO PUCA AI CAMPIONATI ITALIANI PROMESSE, LE CONGRATULAZIONI DI BIONDI E COLONNA

L’AUQILA – “Formuliamo al giovane atleta Leonardo Puca vive congratulazioni per lo straordinario successo conquistato nella gara dei 400 metri ostacoli ai campionati italiani nella categoria ‘Promesse'”.

Lo dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna, che aggiungono: “Cresciuto sportivamente nella società Atletica L’Aquila ma residente a Milano per motivi di studio Leonardo è stato l’ultimo tedoforo della staffetta che nel 2019, in occasione dell’apertura della Perdonanza celestiniana, consegnò la fiaccola del fuoco del Morrone per l’accensione del tripode che segnò l’avvio delle celebrazioni del giubileo aquilano”.

“Ci auguriamo che questa importante vittoria, impreziosita dal miglioramento del record personale sulla distanza, possa essere il miglior viatico in vista dei campionati europei under 23 che si terranno in Estonia a luglio”, concludono.