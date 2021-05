VITTORIA GAIA SABBATINI AGLI EUROPEI IN POLONIA, LIRIS: “SUCCESSO CHE RIEMPIE DI ORGOGLIO”

PESCARA – La giovane mezzofondista teramana Gaia Sabbatini che oggi ha conquistato una vittoria inaspettata nella giornata conclusiva degli europei in Polonia, riuscendo a portare a casa il primo posto fra avversarie quotatissime nei 1.500 metri.

“Il cielo dell’Europa si tinge d’Abruzzo – ha commentato l’assessore regionale allo Sport Guido Liris – Gaia Sabbatini conquista i 1500 in 4:14.87 e vince la Coppa Europa di Chorzaw, in Polonia. Un successo straordinario che riempie d’orgoglio, non solo la nostra regione, ma tutta l’Italia. Congratulazioni a Gaia e alla As Atletica Gran Sasso di Teramo.”.