VITTORITO: MORTE OPERAIO 54ENNE, INCHIESTA IN CORSO, ATTESA PER AUTOPSIA, CANTIERE SOTTO SEQUESTRO

VITTORITO – Lutto e dolore a Casaluce, in provincia di Caserta, paese di Francesco Ortucci, 54 anni, che ha perso la vita ieri in un cantiere edile di Vittorito, in provincia dell’Aquila, precipitando da un ponteggio a circa sei metri di altezza.

La Procura della Repubblica di Sulmona, con il procuratore Luciano D’Angelo e il sostituto Stefano Iafolla, ha aperto un fascicolo d’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della vittima che sarà eseguita, all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dall’anatomopatologo Luigi Miccolis.

Intanto è stato disposto il sequestro del cantiere.

I colleghi di Ortucci hanno riferito ai militari che nei giorni scorsi l’uomo aveva avvertito un malore. Gli inquirenti non escludono che la caduta sia arrivata dopo uno svenimento improvviso. Ma le indagini sull’incidente proseguono.

L’uomo, che lavorava per la ditta Md, era stimato e rispettato da tutti per l’essere un gran lavoratore. I colleghi, gli amici, la famiglia: tutti lo ricordano con affetto.

Dopo la caduta è stato soccorso dai colleghi, poi è arrivata l’eliambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona, guidati dal maggiore Toni Di Giosia, e gli ispettori della Asl 1 e del Nucleo Ispettoraro del Lavoro, incaricati di verificare il rispetto delle norme di sicurezza.