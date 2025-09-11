TRAGEDIA IN CANTIERE A VITTORITO: PRECIPITA DA PONTEGGIO, PERDE LA VITA OPERAIO 55ENNE

L’AQUILA – Tragedia a Vittorito (L’Aquila) dove questa mattina un operaio di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un ponteggio alto circa dodici metri, all’interno di un cantiere edile.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i medici del 118 dell’Aquila, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Restano da chiarire le dinamiche precise dell’incidente, che saranno oggetto di indagini.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sulmona e il procuratore della repubblica, Luciano D’Angelo.