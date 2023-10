VIVA LA VITA: il 23 OTTOBRE PREMIAZIONI CONCORSO ASSOCIAZIONE VERONICA GAIA DI ORIO

L’AQUILA – Il 23 ottobre prossimo alle 11 a L’Aquila presso il Palazzetto dei Nobili si terrà la manifestazione di premiazione per i ragazzi e le classi vincitori del concorso “Viva la vita”, per l’anno scolastico 2022-2023 indetto dall’associazione di volontariato “Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile Associazione” (ODV), con il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.

La premiazione verrà effettuata da Ferdinando di Orio, presidente della Associazione, già rettore dell’Università dell’Aquila.

La manifestazione vedrà la partecipazione del rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse, che terrà una prolusione sul tema “Il contrasto al disagio giovanile nell’era della transizione digitale”.

Interverranno, inoltre, Francesco Ghirelli, presidente onorario dell’Aquila 1927, Manuela Tursini, assessore alle politiche sociali del Comune dell’Aquila, Roberto Santangelo, vice presidente vicario del Consiglio Regionale, Giorgia Evangelista, referente del progetto “Viva la Vita”. La manifestazione sarà conclusa da Stefania Pezzopane, vice presidente dell’Associazione.

Parteciperanno le scuole: Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani Pizzoli Istituto comprensivo Gianni Rodari L’Aquila Istituto Comprensivo Navelli, Plesso di Barisciano Istituto di istruzione superiore Arrigo Serpieri Avezzano Liceo statale Benedetto Croce – Avezzano Istituto di istruzione superiore A. Torlonia – V. Bellisario