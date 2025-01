“VIVA M FIGLIO DEL SECOLO”: MANIFESTO CASAPOUND ANCHE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Un manifesto con scritto “Viva M. figlio del secolo” è comparso all’Aquila in uno striscione che reca il logo di CasaPound Italia.

Si tratta di una provocazione lanciata in varie città italiana dal movimento politico di matrice neofascista nelle ultime 48 ore.

Il riferimento è alla serie televisiva di Sky dall’omonimo libro di Antonio Scurati che narra la storia dell’ascesa al potere di Benito Mussolini, dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento del 1919 al discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925. Mussolini è interpretato da Luca Marinelli.

“‘Voi mi odiate perché mi amate ancora’, disse Benito Mussolini ai suoi ex compagni, lasciando il Partito socialista – si legge sul sito del movimento in una pagina che reca le foto degli striscioni affissi in vari punti della Penisola – Più di un secolo dopo siamo ancora lì. Mentre il mondo è in piena trasformazione e l’Italia si trova di fronte a sfide cruciali per il suo futuro, qui si discute ancora e solo di lui”.

All’Aquila lo striscione è stato affisso a ridosso del Liceo Scientifico Bafile, in un punto solitamente segnato da scritte provocatorie.