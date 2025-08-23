PESCARA – Nove giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica.

“Vivere inimitabile”: questo il tema della settima edizione del Festival Dannunziano che si terrà dal 30 agosto al 7 settembre a Pescara. Gli eventi si terranno all’Aurum, Stadio del Mare, Casa Natale D’Annunzio, Auditorium Petruzzi, Auditorium Flaiano, Museo delle Genti, Porto Turistico e Piazza Garibaldi.

La presentazione si è tenuta oggi pomeriggio nella sala Giunta del Palazzo di Città. All’incontro con i giornalisti presenti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il direttore artistico del Festival dannunziano Giordano Bruno Guerri, in video collegamento.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha detto: “Il Festival Dannunziano è uno degli eventi che hanno contribuito ad allungare la stagione estiva e turistica, – ha esordito il presidente Marsilio – una stagione iniziata nel mese di giugno con Cartoons On the Bay, il Festival Internazionale dell’animazione televisiva. Il Festival Dannunziano, in effetti, – ha proseguito – ha fatto guadagnare a Pescara, all’area metropolitana ed all’intero Abruzzo settimane di intrattenimento per quanti vogliono continuare a godere del bel tempo restando nelle nostre città”.

Parlando della notevole rilevanza e dell’attualità di un personaggio come Gabriele d’Annunzio, Marsilio ha parlato di “un doveroso momento di riflessione e di valorizzazione di una figura, così importante, da meritare che il suo nome, nella città di Pescara che gli ha dato i natali, venisse inserito nell’intestazione stessa della città. Si tratta però – ha concluso – di una figura che, prima di questo Festival, non aveva in realtà dei momenti codificati, sufficientemente profondi e ampi che lo riguardassero”.

“Questo festival – ha detto l’assessore con delega alla Cultura, Roberto Santangelo – è un fiore all’occhiello per l’intera regione, non solo per la città di Pescara visto che negli anni si è saputo affermare nel panorama culturale nazionale. Decine di migliaia di persone – ha aggiunto – anche quest’anno animeranno questo festival. Nelle passate edizioni c’è stato sempre il sold out in tutti gli eventi, da quelli teatrali alla letteratura, da quelli sportivi agli eventi musicali. Anche quest’anno la proposta culturale si rinnova – ha sottolineato l’assessore- e va detto che è sempre difficile fare meglio dell’edizione precedente. Tuttavia, si è riusciti, attraverso il lavoro della Fondazione Crea, la fondazione di scopo del Consiglio regionale, a mettere in piedi anche quest’anno un palinsesto di grande rilievo”.

Illustrando il programma il presidente del Consiglio regionale Sospiri ha aggiunto: “da Cristiano De Andrè a Noa, da Guè alla festa dei Vespucci, passando attraverso Giordano Bruno Guerri che sarà come sempre il filo conduttore di ciascuna giornata, con la Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina e Pescara Curi e il primo Trofeo Nazionale dell’Azzurro Dannunziano Under 13. Si apre ufficialmente la settima edizione del Festival Dannunziano che prenderà il via il 30 agosto con la Notte dei Musei”.

“Il VII Festival dannunziano – ha detto Sospiri – è un’occasione per riscoprire la figura e il pensiero di d’Annunzio, ma anche per valorizzare il territorio, la sua identità e la sua vocazione creativa, aprendosi a un dialogo con artisti, studiosi e spettatori di tutto il mondo. Il programma è frutto di un lavoro intenso di Giordano Bruno Guerri che voglio ringraziare”.

“È difficile descrivere quello che accadrà in 9 giorni di iniziative, ma qualcosa voglio evidenziare: oltre che ringraziare il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo nella figura dell’assessore Santangelo, ringrazio anche i tanti sponsor che permettono gli eventi senza i quali non sarebbe possibile organizzare tanti eventi, e anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè che dà una mano anche al Festival dannunziano con una specifica scheda progettuale e ci permette di utilizzare spazi di promozione pubblicitaria specifici dedicati a Pescara, come accadrà con la serata del Dee Jay Time – con Radio DeeJay”.

“Ed è importante perché graviamo in maniera diversa sul bilancio regionale rispetto al programma: voglio mettere in risalto la collaborazione con l’Università d’Annunzio che ha in quota parte scritto il programma, in cui c’è quello che è avvenuto nella regione in questo anno. C’è una sezione con i Vespucci, c’è il rapporto tra d’Annunzio e il Giappone, sarà presentato il catalogo del Fondo Paglieri. Due i film in prima mondiale a Pescara: Futurismo Caffeina d’Europa, e, dopo il Festival di Venezia porteremo a Pescara il trailer del film Duse e sarà la prima italiana”.

“Torna lo Scudetto Cup e c’è un concerto importante di Noa, l’artista israeliana che segna l’attività verso il dialogo in Terra Santa, avremo lo spettacolo esuli con il TSA che parla dei nostri connazionali nelle terre istriane e dalmate. Insomma quello proposto è un programma che ha in sé molto anche per le tecnologie: avremo i visori per visitare la casa di d’Annunzio al Vittoriale, e l’ologramma per parlare con d’Annunzio. Il tutto parte il 30 agosto con la Notte dei musei, il festival dannunziano ogni anno trova elementi di interesse per far conoscere il ‘vivere inimitabile’ ovvero la promozione artistica di D’annunzio”.

“Il Festival Dannunziano è uno degli appuntamenti di punta dell’estate pescarese, con tante iniziative interessanti che coprono tutti i gusti culturali, artistici e di intrattenimento. E quello che ci prepariamo a vivere sarà, come sempre, un grandissimo successo”, ne è certo il sindaco di Pescara Carlo Masci che ha partecipato, con il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota, alla conferenza stampa di presentazione che “è una scommessa vinta”, ha sottolineato Masci ricordando il momento in cui “siamo partiti, sette anni fa, seguendo un’idea di Lorenzo Sospiri”.

Masci ha parlato della “grandiosa direzione artistica” di Giordano Bruno Guerri, sottolineando il suo “amore per Pescara”, che deriva dal legame con d’Annunzio, “uno dei più grandi personaggi della storia italiana. Il nome di d’Annunzio è nel logo del Comune, la nostra è la città di Gabriele d’Annunzio: per noi è un grande brand, anche dal punto di vista turistico, e partecipiamo con un congruo finanziamento perché ci crediamo e vogliamo che continui a crescere”.

Il sindaco ha ringraziato il presidente della Regione Marco Marsilio per “la promozione turistica dell’Abruzzo: le presenze sono scoppiate, nella nostra Regione e a Pescara: qui le presenze sono raddoppiate”.

“Quella di Lorenzo Sospiri è stata una vera e propria intuizione, nel 2019. Ci ha creduto e ha perseverato anche negli anni più duri, quelli del Covid, dando un segno di continuità nella scoperta – o riscoperta – di d’Annunzio”, ha detto Carota.

I ringraziamenti di Carota sono andati a Giordano Bruno Guerri, agli uffici della Regione, alla fondazione Crea e alla struttura del Comune di Pescara – servizio Cultura – che ha contribuito, con la Regione, alla organizzazione di questo Festival. “Siamo abituati a fare le cose per bene, con le nostre strutture, e questo è un ottimo risultato di insieme. Con questo programma avremo successi migliori e più importanti delle passate edizioni”, ha detto ancora Carota. “Si partirà con la Notte dei musei e ci teniamo molto perché abbiamo organizzato tante iniziative nei musei della città. Ci saranno delle visite guidate del centro storico, per riscoprire Pescara e d’Annunzio e invito tutti ad esserci”.

“Il Festival Dannunziano diventa sempre più importante, quest’anno dà veramente il massimo”, ha commentato Guerri.

“Nello sforzo di collegare passato, presente e futuro, i visitatori dell’Aurum potranno parlare tutti i giorni con d’Annunzio, collegandosi con l’ologramma che abbiamo creato al Vittoriale, e potranno fare domande su qualsiasi tema: questa sarà una novità strepitosa. Inoltre, il Vittoriale metterà a disposizione della Casa Natale di d’Annunzio dei visori ultratecnologici che potranno permettere la visita alla Prioria, perlustrando ogni angolo. Per i non vedenti, inoltre, altra innovazione tecnologica, ci sarà un tavolo che riproduce in 3D il tavolo della Zambracca dove d’Annunzio morì. Ma ci sono anche tante altre iniziative e io sono particolarmente lieto della creazione di una biblioteca dannunziana a Pescara e in Abruzzo: gli archivisti del Vittoriale hanno lavorato tutto l’anno per catalogare ben 15.000 volumi e adesso il catalogo è pronto ed è un dono che il Vittoriale fa volentieri all’Abruzzo. Tra i tanti appuntamenti quello con il vicecomandante del Vespucci, un incontro di grande attualità culturale e televisiva tra Paolo Corsini, Tommaso Cerno e Peter Gomez e la proiezione in anteprima di un documentario sul futurismo. Infine, una grande iniziativa sul Guercino che si realizzerà nel prossimo anno, perché io credo che il Festival abbia affermato il concetto, in queste edizioni, che occorre fare manifestazioni diffuse per tutto l’anno, e così sarà. Infatti dopo il Festival farò una conferenza all’Aquila. Insomma, tanto Abruzzo, tanto d’Annunzio, tante bellezze e tanto turismo”.

IL PROGRAMMA

TUTTI I GIORNI:

· Vivi d’Annunzio in 3D Esperienza Immersiva

Casa Natale d’Annunzio – negli orari di apertura del Museo

· 17 – 19 – Aurum – Sala Pazienza – Parla con d’Annunzio collegamento con il Vittoriale degli Italiani – esperienza digitale con l’ologramma del Vate

·

Sabato 30 agosto

· 17.00 – Casa Natale d’Annunzio – Inaugurazione VII Festival dannunziano 2025

· 18.00 – Casa Natale d’Annunzio – Presentazione del libro ‘Arma la Prora: la Regia Nave Puglia intorno al mondo’ di Bruno Cianci

· 19.00 – Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti – Il Vespucci: e il doppiaggio di Capo Horn – Giordano Bruno Guerri, Tommaso Faraldo, Valentina Venturi

· 19.30 – Tutti I Musei di Pescara – Notte dei Musei – Esperienza tattile ‘Una notte al Museo’ – Casa Natale d’Annunzio

· 21.30 – Aurum – Piazzale Michelucci – Ardefedra – Rilettura della Fedra Dannunziana – Paolo Rosato, Rossella Mattioli, Guido Silveri

Domenica 31 Agosto

· 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del Libro ‘Benito’ di Giordano Bruno Guerri con Erica Belli

· 21.00 – Stadio del Mare – Dee Jay Time – con Radio DeeJay

· 21.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Italian Sinfonietta con il Maestro Patrick De Ritis

Lunedì 1 Settembre

· 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del libro ‘Constitutional Innovation and same-sex desire in d’Annunzio’s Fiume 1919-1920’ di Aleandro Zanghellini, Vancouver con Giordano Bruno Guerri e Zanghellini

· 19.30 – Aurum ­– Sala d’Annunzio – Spettacolo di satira Le più belle Frasi di Osho con Federico Palmaroli

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – ‘Gli Estremi: d’Annunzio e San Francesco, il Grande confronto’, Davide Rondoni, Angelo Piero Cappello, Giuditta Sin, Sara Ciafardoni, Paola De Crescenzo

· 21.30 – Auditorium Petruzzi – Ensemble 900 ‘Il senso della Bellezza tra d’Annunzio e Scarlatti’ – Roberto Torto, Pierluigi Mencattini e Federico D’Orazio, Stefania Di Giuseppe, nel trecentenario della morte di Scarlatti

Martedì 2 Settembre

11.00 – Museo delle Genti d’Abruzzo – Il Difficile è dimenticare ciò che si è visto per casa (Ritratto di Pescara per caso) – Mostra di Matteo Fato curatore Simone Ciglia

· 16.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione dei progetti didattici scuole di Pescara per il Vittoriale: ISS Alessandrini, ISS Pompilio-Galiani-De Sterlich, Liceo Classico d’Annunzio e IC Pescara 4

· 19.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione del libro ‘Yog – Sothothery’ – Salvatore Santangelo – Lorenzo Sospiri

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – La visione di Gaber – con Neri Marcorè e la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori

· 21.00 – Auditorium Flaiano – Sempre Verdi! La Trilogia popolare – Federico Perrotta regia del Maestro Pier Francesco Pingitore

Mercoledì 3 Settembre

· 17.00 – Aurum – Sala Tosti – Incontro su d’Annunzio e l’Oriente – Valerio Terraroli

· 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del libro ‘Casanova. Il seduttore nobile’ di Pierfranco Bruni’

· 19.00 – Aurum – Sala Tosti – Art Decò: Il Trionfo della Modernità – Presentazione del catalogo della mostra realizzata a Palazzo Reale di Milano con Valerio Terraroli e Augusto Di Luzio

· 21.00 – Stadio del Mare – Guè – La Vibe Summer Tour

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – Florian ‘Settembre Andiamo…’, Milo Vallone, Mario Massari, Anna Paola Vellaccio, Umberto Marchesani, Edoardo Oliva, Rossella Mattioli, Giulia Basel, Alessio Tessitore, Marco Paparella, Emanuela D’Agostino, Alberta Cipriani, Franca Minnucci

Giovedì 4 Settembre

17.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – d’Annunzio e il Giappone (Expo 2025), Ricordo di Marisa Russo con Mario Vattani e Claudio Caniglia

· 17.30 – Aurum – Sala Tosti – L’Arte di Vivere l’arte – Artisti e artiste di Gabriele d’Annunzio tra Grafologia e arti figurative – Agaf;

· 18.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – Proiezione del film ‘Futurismo. Caffeina d’Europa’ – Giordano Bruno Guerri, Paolo Corsini, Lorenzo Sospiri, Peter Gomez, Tommaso Cerno, Mariella Li Sacchi, Amedeo Letizia, Massimo Spano, Flavio Albanese;

· 19.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione del Progetto Mostra ‘Il Guercino di d’Annunzio’ anticipate da una clip del film sulla Duse presentato alla Biennale del Cinema di Venezia 2025 – Giordano Bruno Guerri, Marco Coppolaro, Massimo Sericola, Nicola Mattoscio

· 21.00 – Porto Turistico – Noa in Concerto con Medit e Nuova Orchestra

· 21.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione del libro ‘Come Chaplin ricreò la Duse- Club Tosti di Ortona’ – Chiara Tarquini, prof. Gallucci, Barbara Verì

Venerdì 5 Settembre

· 17.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – d’Annunzio Transnazionale: traduzioni, interpretazioni e incroci letterari dal Mediterraneo all’Atlantico

· 19.00 – Presentazione del Catalogo della Nuova Biblioteca dannunziana con Giordano Bruno Guerri, Lorenzo Sospiri, Roberto Santangelo, Carlo Masci, Maria Rita Carota, Alessandro Tonacci, Roberta Valbusa;

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – Proiezione cortometraggio ‘Poeta inimitabile – Racconto visivo su Gabriele d’Annunzio: Riflessi e visioni di un’arte nuova’ – Docufilm realizzato con l’intelligenza artificiale da Andrea Sisofo

· 21.30 – Aurum – piazza Michelucci – Esuli racconti istrianim fiumani e dalmati – TSA

Sabato 6 Settembre

· 18.00 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del libro ‘Ho fatto di tutto me la mia casa: antologia di scritti illustri sulla Prioria del Vittoriale degli Italiani’ di Giordano Bruno Guerri

· 18.00 – Museo Paparella Treccia – Mostra ‘La vita e le opere di Carlo Carrà’

· 18.30 – Trofeo Dannunziano – Federazione Pugilistica Italiana

· 19.30 – Aurum – Sala Tosti – Letture: La seta dei poeti estinti – Mara Sabia, Emilio Fabio Torsello;

· 21.00 – Auditorium Flaiano – Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara – J.Sibelius – M° Alessandro Longo, M° Gennaro Cardaropoli

· 21.00 – Aurum – Piazzale Michelucci – L’Abruzzo di d’Annunzio – Poesia e Tradizione – ArtinLab

Domenica 7 Settembre

· 18.00 – Aurum – Sala d’Annunzio – Presentazione delle attività culturali di Pescara Capitale dell’Arte Contemporanea – Lorenzo Sospiri, Roberto Santangelo, Carlo Masci, prof. Sacco, Maria Rita Carota, Angelo Piero Cappello

· 20.30 – Aurum – Piazzale Michelucci – Anteprima mondiale del film ‘Futurismo. Caffeina d’Europa’

· 20.30 – Aurum – Sala d’Annunzio – I Madrigali dell’Estate – concerto con il M° Ciccone

· 21.00 – Porto Turistico – De Andrè canta De Andrè – Cristiano De Andrè

DAL 2 AL 6 SETTEMBRE

SCUDETTO CUP – Torneo di calcio Under 15 – Pescara, Napoli, Juventus, Milan, Roma e Fiorentina

DAL 12 AL 14 SETTEMBRE

1° Trofeo Nazionale dell’Azzurro dannunziano – Torneo di calcio Under 13 – Pescara, Perugia, Juventus, Lazio, Bologna e Fiorentina