VODAFONE DOWN: DISSERVIZI NELLE PROVINCE DI TERAMO E L’AQUILA, “TECNICI AL LAVORO”

L’AQUILA – Disservizi da questa mattina per internet e linea telefonica a causa del malfunzionamento delle reti Vodafone.

Downdetector, il portale che si occupa di down e malfunzionamenti, al momento segnala che il 29% degli utenti sta segnalando problemi per internet fisso, il 31% per internet mobile, e il 39% di linea.

Al momento non è chiara l’origine dei malfunzionamenti.

In una nota, Vodafone fa sapere: “In merito al disservizio in corso nelle province di Teramo e L’Aquila, Vodafone comunica che si è verificato un problema a un cavo di rete di Fibercop che collega i siti mobili di Vodafone. I tecnici sono intervenuti prontamente e sono tuttora al lavoro per garantire il ripristino quanto prima dei servizi”.