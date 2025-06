VODAFONE DOWN: DISSERVIZI SULLA RETE INTERNET DELLA ASL DELL’AQUILA

L’AQUILA – La ASL1 Abruzzo comunica che, a causa di un problema tecnico riscontrato sulla rete del gestore Vodafone, si stanno verificando rallentamenti e interruzioni della connettività Internet in alcune strutture aziendali amministrative e sanitarie.

“I nostri tecnici sono già al lavoro, in costante contatto con Vodafone, per monitorare la situazione e sollecitare il ripristino delle piene funzionalità nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con l’utenza per i disagi arrecati, indipendenti dalla nostra volontà, e ringraziamo per la collaborazione e la pazienza. Seguiranno eventuali aggiornamenti”, si legge in una nota.

Tra l’altro si tratta di un disservizio che ha messo in crisi anche molti utenti privati che non possono telefonare oltre all’Asl aquilana.