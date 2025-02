VOLA IL CUS L’AQUILA RUGBY FEMMINILE, SECONDO POSTO IN SERIE A, “SULLA BUONA STRADA PER MIGLIORARE”

L’AQUILA – “Buona prestazione nonostante fossimo partite in poche per infortuni ed impegni di lavoro. Siamo sulla giusta strada per continuare a migliorare, abbiamo ancora tanto da fare per affrontare al meglio i due impegni che ci attendono”

Sono le parole di Ludovica De Paolis capitana del Cus L’Aquila Rugby Femminile che nell’ultima partita di lunedì ha vinto contro il Bisceglie Rugby per 44 a 7.

Le ragazze sono allenate da Amedeo Di Nicola, stanno facendo un buon campionato e attualmente con 19 punti, siamo al secondo posto nella classifica del girone 3, a pari merito con il Napoli che, però, deve recuperare due match. Ed è l’unica società in Abruzzo che sta disputando il Campionato di serie A in questa stagione sportiva.

“Ringrazio tutte le compagne per il sostegno che mi hanno dato, sperando di essere stata utile alla squadra”, prosegue Sara Del Monaco, universitaria all’Aquila al primo anno di rugby, al suo debutto.

