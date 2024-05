VOLA IL RUGBY AQUILANO: I GIOVANI DELL’EXPERIENCE IN FINALE NEL CAMPIONATO UNDER 18

“Un cuore grande, una città a sostegno, con 1500 spettatori), tanti ragazzi di altre squadre che sono venuti a tifare per noi. Ci hanno regalato un sogno. Siamo in Finale. Ci vediamo sabato a Calvisano”.

Dice tutto il post del Rugby Experience L’Aquila, andata in finale nel Campionato Nazionale U18 Al campo di piazza D’Armi, dove per la prima volta è stata utilizzata la tribuna realizzata dal Comune, i giovani atleti aquilani hanno battuto per 28 a 19 il Rugby Rovigo Delta nella semifinale di ritorno. Man of the match, Stefano Alfonsetti.

Appuntamento ora a Calvisano sabato alle ore 17, al San Michele Stadium, dove la Rugby Experience L’Aquila si giocherà il tricolore con il Benetton Rugby Treviso, vincitore dell’altra semifinale, contro le Fiamme Oro.