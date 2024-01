VOLANTINI DEI LAVORATORI DI TECNOCALL L’AQUILA ALLA FIERA DELL’EPIFANIA: “NON SPEGNETE IL LAVORO”

L’AQUILA – Questa mattina i lavoratori di Tecnocall hanno raggiunto la fiera dell’Epifania all’Aquila portando nella sacca non cenere e carbone ma centinaia di volantini con un semplice appello: “Non spegnete il lavoro”.

I volantini oggi saranno visibili sui tanti banchi dei commercianti ambulanti presenti in fiera, nonché nelle vetrine di tante attività commerciali del centro storico.

“E’ stato per noi utile spiegare la nostra vertenza e sentire attorno a noi comprensione e vicinanza. Siamo consapevoli della montagna da scalare, siamo determinate e determinati a percorrere ogni strada, anche la più impervia per ricercare una soluzione. Noi non ci siamo arresi e non lo faremo. Siamo ostinatamente convinte e convinti che una soluzione è possibile ed intendiamo ricercarla. E’ evidente oggi come non mai la necessità di costruire una comunità di intenti tra tutti i soggetti istituzionali, politici, sindacali e della società civile affinché la vetta possa essere raggiunta con una soluzione positiva alla vertenza”.

“Nel corso della nostra mobilitazione ci siamo rivolti al mondo dello sport, alla massima espressione della Curia aquilana, a cittadine e cittadini, alle istituzioni locali e nazionali ed oggi ai commercianti, perché restiamo convinte e convinti che solo attraverso la partecipazione, la condivisione e l’assunzione di responsabilità, ognuno per il proprio ruolo, si potrà finalmente arrivare alla soluzione della vertenza”.