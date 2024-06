VOLEVA RUBARE IN UNA AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI A PESCARA: ARRESTATO DALLA POLIZIA

PESCARA – Ieri sera, poco dopo le 20.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un’ agenzia funeraria del centro cittadino per segnalazione di persona che stava tentando di forzare la porta d’ingresso. Gli agenti accorsi sul posto hanno constatato che la porta d’ingresso era stata danneggiata ed lasciata socchiusa.

All’interno hanno bloccato un uomo, già noto per i precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che vi si era introdotto per rubare, come constatato dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che avevano ripreso mentre frugava dentro i cassetti, ma non era riuscito ad asportare nulla grazie al tempestivo intervento degli agenti.

L’uomo è stato arrestato per il tentativo di furto aggravato dall’effrazione e deferito per il possesso ingiustificato di oggetti idonei allo scasso, essendo stato trovato in possesso di una chiave a brugola in metallo e di un utensile di cacciavite a croce.