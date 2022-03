VOLO PESCARA-LINATE, APPROVATA RISOLUZIONE DI MONTEPARA

L’AQUILA – “Le Commissioni Bilancio e Territorio, in seduta congiunta, hanno votato all’unanimità la risoluzione da me promossa affinché il presidente della Regione e la Giunta regionale attivino con urgenza qualsiasi azione per sensibilizzare la compagnia aerea Ita nel mantenere le tratte di collegamento Pescara/Linate, ovvero con due collegamenti al giorno uno la mattina e altro il pomeriggio”.

È quanto dichiara il consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Bilancio Fabrizio Montepara.

“Tale offerta oltre che permettere l’andata e il ritorno in giornata Da Pescara a Milano, riveste una particolare importanza per l’Abruzzo visto che l’aeroporto di Linate è un Hub da cui è possibile raggiungere ulteriori destinazioni di carattere internazionale”.

“Risulta oggi quanto mai importante, per la ripresa economica della regione, che l’aeroporto di Pescara si posizioni come punto strategico all’interno del panorama italiano non solo per i cittadini abruzzesi, ma come nodo dì scambio nel territorio nazionale, trovandosi in posizione centrale tra il nord e il sud del paese”.