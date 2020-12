VOLONTARIATO, ARRIVA A PESCARA “SCATOLE DI NATALE”: RACCOLTA SPONTANEA PER PERSONE IN DIFFICOLTA’

PESCARA – Si chiama “Scatole di Natale”, ed è una manifestazione spontanea di solidarietà nata in Francia, nella regione dell’Alsazia (Boîtes de Noël), e quest’anno accolta da volontari indipendenti in diverse città italiane, fra cui proprio Pescara.

Sabato 12 e Domenica 13 dicembre, dalle 9 alle 19, sarà possibile recarsi in via Pizzoferrato 35, Pescara, per consegnare delle scatole natalizie “fatte in casa”!

“Una iniziativa basata sull’immediatezza del dono unitamente al senso pratico del riciclo del superfluo – spiega una delle promotrici, Valentina Lancione – ci muoviamo in maniera autonoma per intercettare la solidarietà delle persone, e poi ci affideremo alle associazioni più strutturate per far arrivare il frutto di questa raccolta alle famiglie in difficoltà”.

I volontari stanno pensando di donare le Scatole di Natale ad associazioni benefiche e al momento certe sono le Caritas delle parrocchie San Giovanni e San Benedetto, di strada Pandolfi, e San Giuseppe che hanno mostrato interesse.

Le indicazioni per aderire alla raccolta sono semplici: è sufficiente prendere una scatola come quella delle scarpe, e mettervi dentro una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), una cosa golosa (caramelle, cioccolatini, biscotti ecc.), un passatempo (libro, rivista, matite ecc.), un prodotto per la cura della persona (crema, bagnoschiuma, profumo ecc.) e un biglietto gentile, perché le parole valgono anche più degli oggetti.

Ovviamente le cose possono essere usate ma pulite e in buono stato, il cibo deve essere non deperibile e le confezioni sigillate. Importante è scrivere sull’incarto della scatola età e sesso del destinatario: uomo, donna, bambino o neonato.

Una famiglia può preparare più di una scatola, e come aggiunge Valentina “è un’attività bellissima da far fare ai bimbi per renderli partecipi della buona azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati”.

Alla consegna delle scatole si richiede di seguire tutte le più accurate precauzioni anti-Covid19, venendo muniti di mascherina.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti invitiamo a seguire l’evento Facebook Raccolta “Scatole di Natale” – Pescara.

In nome della solidarietà l’iniziativa pescarese sta trainando e coordinando anche la raccolta su Montesilvano, Chieti e Ortona.

