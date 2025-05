VOTO A ORTONA: GLI ONOREVOLI DEI 5 STELLE COLUCCI, GUBITOSA, DONNO E TORTO A SOSTEGNO DI NAPOLIONE

ORTONA – Dopo la visita della vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, Ortona Chieti) ospiterà gli onorevoli Alfonso Colucci, Michele Gubitosa e Leonardo Donno. Con loro ci sarà anche la coordinatrice provinciale del partito pentastellato, l’onorevole Daniela Torto. Tutti insieme sosterranno la candidatura a sindaco di Nicola Napolione.

L’appuntamento è per venerdì 16 maggio, alle ore 19, presso la Cantina di Ortona. «Parleremo della nostra città con i deputati del Movimento 5 Stelle, sempre attenti alle esigenze di questo territorio», commenta Napolione. «Invito la cittadinanza a partecipare perché sarà l’occasione per conoscere il nostro programma, capire cosa vogliamo fare e cosa possiamo fare grazie al supporto dei nostri parlamentari. Io e la mia squadra siamo la novità nel panorama dei candidati in queste elezioni amministrative», aggiunge l’aspirante sindaco, «rappresentiamo la svolta che da tanto tempo i cittadini invocano. E sono sicuro che insieme possiamo cambiare Ortona».

Un concetto rimarcato anche dall’onorevole Torto: «Non si possono scegliere sempre le solite facce che deludono ormai da anni. Venerdì, la presenza in città dei miei colleghi in Parlamento sarà l’ulteriore testimonianza del sostegno che la squadra del Movimento 5 Stelle di Ortona ha da parte di tutto il partito», aggiunge la deputata. «Racconteremo la grande opportunità che hanno gli ortonesi dando fiducia a Nicola Napolione e alla sua lista di candidati al consiglio comunale. Votare è importante e scegliere il Movimento 5 Stelle significa lottare per difendere Ortona e le sue risorse, le sue contrade, il patrimonio culturale e ambientale che può vantare, il suo porto e l’ospedale. Questa città merita di più e noi ci impegneremo affinché lo ottenga».