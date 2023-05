VOTO A SILVI: GENTILE, “NESSUN CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADALE PUR IN VISTA DEL GIRO D’ITALIA”

SILVI – “In seguito all’ultimo consiglio Comunale, al quale ho ritenuto opportuno partecipare, la campagna elettorale del centro destra dovrà subire inevitabilmente un radicale arresto”. Lo afferma il candidato sindaco al Comune di Silvi, Giuseppe Gentile. “La precedente impostazione” dice, “basata sull’aver ereditato “buchi” di bilancio dalla precedente amministrazione, e sulla bravura nell’aver risanato le casse comunali, è stata certificata come inesatta e strumentale. Per stessa ammissione dell’assessore al bilancio e della Segreteria Comunale, infatti, non solo apprendiamo che vi è stato un uso improprio di termini quali “debiti” o “buchi di bilancio”, ma che la vera causa andrebbe ricercata nelle norme contabili che il legislatore ha introdotto per tutte le pubbliche amministrazioni. Nessun debito e nessun buco di bilancio, solo mera e doverosa applicazione di norme contabili più rigide ed orientate alla prudenza. Oggi, di contro, ci troviamo a dover far fronte a circa 4 milioni di mutui per la maggior parte utilizzati per il rifacimento del manto stradale che viene realizzato solo nell’ultimo mese di campagna elettorale. E a tal proposito ci chiediamo come mai, nonostante una politica regionale a favore dell’amministrazione uscente, nessun reale contributo sia arrivato a Silvi per la manutenzione stradale, in vista del passaggio del giro d’Italia. Da oggi finisce la comoda ed inconsistente propaganda del centro destra: è ora che questa amministrazione sappia che interpretazioni strumentali di parte non basteranno ad orientare il voto dei cittadini”.