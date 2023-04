VOTO A TERAMO: DI TEODORO (AZIONE POLITICA), “RIORGANIZZARE LA MACCHINA AMMINISTRATIVA”

TERAMO – “Nel pur giusto confronto politico, che anima i giorni di una campagna elettorale, si corre fin troppo spesso il rischio di dimenticare una parte fondamentale della vita pubblica teramana. Presi come siamo, nel gioco democratico elettorale, concentrati sulla scelta di quelli che saranno i prossimi inquilini “pro- tempore” del Palazzo, ci si dimentica di quelli che sono invece gli inquilini stabili del nostro Municipio, ovvero i dipendenti”. Lo afferma Osvaldo Di Teodoro, candidato al Comune con Azione politica.

“Sono loro la vera forza dell’attività amministrativa e, a causa dei tagli imposti dai vari Governi e da una non corretta gestione di turn over e assunzioni, si ritrovano oggi a lavorare con un organico sottodimensionato e soprattutto, molto demotivato. Voglio raccontare un particolare, che sembra marginale, ma che è indice di una diffusa condizione: non ci sono fiori sulle scrivanie dei nostri impiegati comunali. So che può sembrare un dettaglio ininfluente, ma io ho sempre visto, girando per le stanze di moltissimi uffici pubblici, ai più vari livelli, fiori sulle scrivanie, a testimoniare quel senso del “gradevole” che dovrebbe sempre accompagnare il luogo nel quale si lavora”.

“Per questo, mi impegno fin da ora, nella mia prossima esperienza amministrativa quale consigliere comunale, a lavorare per portare avanti un progetto che preveda una riorganizzazione della macchina amministrativa, a livello di logistica: raggruppamento uffici, in particolare ufficio anagrafe ed ufficio tecnico, liberando i dipendenti dell’anagrafe dalla sede di piazzala San Francesco, assolutamente inadatta attrezzature: con una revisione totale del sistema informatico e l’introduzione di un sistema di piena interconnessione, che avrà anche riflessi positivi sui tempi delle pratiche e quindi sul servizio offerto ai cittadini – motivazioni: corsi di formazione, aumento della partecipazione ai processi decisionali, maggior coinvolgimento nelle dinamiche operative e introduzione di benefits che possano generare un miglioramento livello dell’umore”.