VOTO A TERAMO: DI TEODORO, “VALORIZZARE LA NOSTRA CUCINA SOPRATTUTTO OLTRE I CONFINI”

TERAMO – “Quella della cucina teramana è una ricchezza vera, enorme, importantissima sotto ogni punto di vista: culturale, sociale, economico, turistico… etc. Ma è una ricchezza della quale, troppo spesso, noi teramani ci… riempiamo la bocca”.

Lo sostiene Osvaldo Di Teodoro, candidato consigliere con la lista Azione politica a Teramo.

“Purtroppo nel senso peggiore dell’espressione, convinti come siamo che basti parlarne tra di noi, celebrarla nella nostra città. Tuttavia, non è così. La nostra tradizione gastronomica si poggia su straordinarie eccellenze, che meritano di essere valorizzate in ogni modo ed in ogni situazione… ma “fuori Teramo”.

“Non dobbiamo essere noi a dire a noi quanto sia buono quello che mangiamo noi. Dobbiamo creare un sistema di creazione di valore, affidato a quella che nel mio progetto amministrativo, per l’impegno dei prossimi cinque anni in Consiglio Comunale, deve essere una “missione”, in grado di operare su diversi fronti: – Creare un vero marchio della teramanità, un “Sapori di Te” che identifichi e certifichi le nostre vere eccellenze, sulla base di rigidi disciplinari – Varare di una politica di aiuti che consenta Sviluppo e crescita commerciale di quelle stesse eccellenze; – Promuovere la partecipazione a Fiere nazionali en internazionali, per creare rapporti economici in grado di favorire l’ingresso delle eccellenze nei diversi canali di commercializzazione (specializzato; horeca; vending; grossisti; grande distribizione organizzata); – Supportare le eccellenze teramane nella realizzazione di campagne pubblicitarie nazionali (ad es., i canali della grande distribuzione accettano principalmente “marchi” pubblicizzati su scala nazionale); – Intercettare imprese capaci di investire nello sviluppo produttivo e commerciale, senza per questo inficiare l’eccellenza del prodotto”.