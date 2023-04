TERAMO – Si mobilitano le iniziative dei comitati elettorali in vista delle elezioni a Teramo. Domani ci sarà la presentazione della lista “In Comune per Te” in corsa per Gianguido D’Alberto sindaco alle prossime consultazioni del 14 e 15 maggio 2023.

L’appuntamento, come precisa Camillo D’Angelo, è per giovedì 20 aprile, alle ore 11, nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco di via Gasbarrini 3 (ex Cinema Apollo).