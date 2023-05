VOTO A TERAMO: FASULO (LEGA), “ATENEO NON VALORIZZATO, ALTRO FALLIMENTO DEL CENTROSINISTRA”

TERAMO- “La nostra città ha una gemma preziosa ma che non valorizza abbastanza: l’università. È palese a tutti che in questi anni l’amministrazione D’Alberto ha investito poco o nulla nel migliorare i collegamenti con l’ateneo, uno principali problemi che quotidianamente tutti gli studenti affrontano. Tempo addietro diversi studenti avevano collaborato al progetto Gammabike, che vedeva nella pista ciclabile della Gammarana un percorso alternativo verde ed ecofriendly tra la città e Colleparco, un progetto però che è stato abbandonato nei cassetti”.

Così in una nota la coordinatrice cittadina della Lega Teramo, Arianna Fasulo, che sottolinea: “Una città come Teramo, un capoluogo di provincia, non può essere amministrata con miopia, senza pianificazione, non riuscendo a cogliere importanti, nazionali ed europei, per nuove infrastrutture. Dobbiamo invertire la rotta, e il 14 e 15 maggio è possibile. La nostra città – conclude la Fasulo – merita un buon governo, che guarda al futuro con idee concrete. Votare la Lega e il centrodestra significa assicurare alla città un governo del fare”.