VOTO A TERAMO: IL 2 MAGGIO ARRIVA BONACCINI PER D’ALBERTO, FINA, “POLITICA DI QUALITA'”

TERAMO – Martedì 2 maggio Stefano Bonaccini, Presidente nazionale del Partito Democratico e Presidente della Regione Emilia-Romagna, sarà a Teramo in un evento organizzato dal Pd Abruzzo, a sostegno del candidato sindaco Gianguido D’Alberto. L’incontro si terrà dalle 18 alla Sala Polifunzionale della Provincia in via Comi 11.

Il senatore Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, dichiara: “Consideriamo molto importante la visita di Bonaccini a Teramo. Alla guida dell’Emilia-Romagna ha dimostrato tutta l’importanza e la necessità della buona amministrazione, valore di cui è diventato giustamente un riferimento. A questo ha saputo unire l’impegno politico nel partito, declinato sempre con generosità e senso di comunità. Politica di qualità e buona amministrazione sono proprio ciò di cui c’è bisogno a Teramo per vincere ancora e confermare la positiva esperienza al governo della città del Pd e del sindaco D’Alberto”.