VOTO A TERAMO: NUOVA CENTRALITA’ URBANA, MARRONI, “A OVEST DELLA CITTA’ IN ZONA TORDINIA”

TERAMO – “L’esigenza di creare una nuova centralità urbana ad ovest di Teramo si rende indispensabile per bilanciare il forte sviluppo edilizio di S. Nicolò a Tordino, in modo da restituire a Teramo una maggiore baricentricità urbanistica. L’idea si basa su una concezione diversa di città, non più intesa come sviluppo determinato dalla speculazione edilizia, ma come composizione spaziale di valori architettonici che consentano all’uomo di esprimersi in modo equilibrato nel campo del lavoro, della cultura e dello svago, in perfetta armonia con la storia e con l’ambiente”.

Lo afferma in una nota la candidata sindaca al comune di Teramo, Maria Cristina Marroni.

“Si tratta, in sostanza di realizzare” dice,”ella Piana della Motorizzazione Civile, una concentrazione di servizi strategici a disposizione dei centri limitrofi di Valle S. Giovanni, Valle Soprana, Varano, Villa Butteri, Villa Tordinia, Villa Ripa, Frondarola, Rocciano e il nuovo centro abitato di Travazzano, in modo tale che insieme di tali Frazioni vada a costituire la Città stessa in cui la Piana della Motorizzazione avrebbe la funzione di Centro Servizi e le Frazioni acquisirebbero la funzione di quartieri differenziati, complementari, ma necessariamente equivalenti”.

“Tra i servizi strategici da ubicare in loco, segnaliamo la necessità di realizzare: Un centro commerciale inteso come confederazione di esercizi di distribuzione dei prodotti tipici locali e del Parco del Gran Sasso; Un edificio comunale con alcune funzioni decentrate dalla sede centrale; Un Centro servizi gestito dal Parco Gran Sasso e Monti della Laga; Una piazza pedonale e un parco giochi; Un luogo di culto e/o un centro sociale oppure una sala polifunzionale; Un Parco territoriale che parta dall’ansa calanchiva a valle di Rocciano fino a Travazzano, inglobando la Ramiera, il mulino S. Leonardo, i resti del ponte sul Tordino presso Villa Butteri, il mulino adiacente, la fonte di Villa Ripa, i ruderi della chiesa di S. Leonardo e la chiesa affrescata di Madonna di Ponte a Porto Una torre telematica ad alta percezione visiva, costituita da servizi moderni di supporto alle imprese locali, da spazi per la cultura e per le esposizioni d’arte e un centro di documentazione storica”.

“E, ancora, miglioramento delle strade che da Travazzano portano ai centri limitrofi e il ripristino di vecchi sentieri per passeggiate e piste ciclabili; Ripristino della strada per Valle S. Giovanni, Valle Soprana, Faiete, S. Giorgio e Piano Roseto per accedere direttamente al cuore del Parco Gran Sasso e Monti della Laga; Un museo locale con i materiali provenienti da S. Giovanni in Pergulis, dal sito protostorico nelle Piane di Valle S. Giovanni e dai siti romani presso le località Vicenne e Travazzano; Valorizzazione di tutti i centri storici limitrofi con particolare attenzione a Frondarola con i resti della sua rocca”.