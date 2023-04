VOTO A TERAMO: SABATO ARRIVA FRATOIANNI A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO D’ALBERTO

TERAMO – L’alleanza Verdi-Sinistra (Europa Verde e Sinistra Italiana) ospiterà a Teramo l’on. Nicola Fratoianni, Deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra e segretario nazionale di Sinistra Italiana. L’incontro si terrà sabato 29 aprile alle 17:30, presso la sede della coalizione di D’Alberto, sita in via Gasbarrini n.3 e sarà l’occasione di suggellare l’appoggio alla candidatura dell’uscente Sindaco Gianguido D’Alberto e del candidato della lista Teramo Vive, Michele Raiola.

“Questa è una scelta derivante dall’attenzione al sociale e dalla coscienziosa tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio di verde pubblico dimostrate sia da parte del Sindaco D’Alberto che del candidato Michele Raiola. L’appoggio al giovanissimo (24 anni, ndr) candidato a consigliere è rafforzato oltretutto dal suo grande impegno nel mondo associativo, sui temi della partecipazione e come membro dei consigli direttivi delle associazioni Rifiuti Zero Abruzzo e Fiab Teramo, oltre alla carica di già Vice Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università di Teramo. Come studente universitario, Raiola è stato anche il rappresentante italiano nella task force che ha riscritto la Carta dei Diritti degli Studenti per l’Unione Europea, inserendo di proprio pugno gli unici articoli legati alla salvaguardia dell’ambiente nell’ottica di miglioramento della vita degli studenti e non solo.”

All’incontro saranno presenti Daniele Licheri, Segretario regionale di SI e assessore ad ambiente e sociale del Comune di Pineto, oltre ai Coordinatori provinciali di Europa Verde Tiziana Faiazza e Paolo Forlì.