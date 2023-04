VOTO A TERAMO: SABATO PROSSIMO SI INAUGURA LA SEDE ELETTORALE DELLA CANDIDATA SINDACA MARRONI

TERAMO – La sede elettorale della candidata sindaca, Maria Cristina Marroni, ubicata in Piazza Sant’Agostino. 5, verrà inaugurata sabato 22 Aprile alle ore 17:30.

“Da questa campagna elettorale”, dice la candidata, “inizia un nuovo modo di fare politica a Teramo: un modo slegato da condizionamenti esterni, dall’utilizzo strumentale di Enti e dipendenti pubblici, dal clientelismo strisciante che ancora soffoca la città in maniera trasversale e che ne frena plasticamente le potenzialità. Il nostro metodo è basato sui contenuti ed è lontano dalle polemiche che allontanano ulteriormente la comunità dall’interesse per la cosa pubblica. La nostra idea di sviluppo è chiara, sostenibile, viene declinata in punti precisi e per priorità inequivocabili”.

“Nell’invitare la cittadinanza a questa iniziativa, ritengo altresì doveroso ricordare il terribile episodio dell’incidente sul lavoro che è costato la vita al giovane Ibrahima Dramè, un lutto che ha scosso l’intera Città. Appena ricevuta la notizia del tragico incidente ho deciso di sospendere alcune iniziative su cui stavo lavorando, e di lasciare un messaggio di cordoglio relativo all’evento alla famiglia, ai parenti e ai conoscenti della sfortunata vittima; tra le iniziative elettorali in via di definizione, vi era anche l’allestimento della Sede Elettorale che, casualmente ed incidentalmente, era già stata individuata proprio in Piazza Sant’Agostino”.

“In segno di rispetto per una vita mancata e per una comunità colpita, ho subito deciso di sospendere l’inaugurazione. I giorni passati non sono certamente sufficienti per onorare la vita di un lavoratore, ma dalla circostanza deve nascere l’occasione per discutere di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ricostruzione cittadina, due temi che una candidata Sindaca non può esimersi dal trattare, ancorché in una Città terremotata e che vede molti cantieri in attività e molti altri da iniziare”.

“Desidero infine esprimere pubblicamente tutta la mia personale gratitudine ai 95 candidati consiglieri comunali che hanno deciso coraggiosamente di mettersi in gioco e che compongono le tre Liste civiche a sostegno della sottoscritta. Leggendo i loro nomi si comprende a pieno la carica di novità, di competenza e soprattutto di indipendenza che contraddistingue questo progetto civico, integralmente scevro da appartenenze e libero da interessi di parte”.

“Evidentemente”, conclude, “il lavoro svolto in questi anni di impegno pubblico e di abnegazione ha prodotto frutti eccezionali in termini di stima e di apprezzamento, ma non avrei potuto comunque immaginare la straordinaria vicinanza e l’affetto di un numero così imponente di persone che sono felici di poter accostare il loro nome al mio, nell’intento comune di offrire un destino migliore a questa Città, maltrattata troppo a lungo sia dagli eventi che da amministratori sovente non all’altezza del ruolo”.