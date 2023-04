VOTO A TERAMO: VERZILLI SU BARRIERE ARCHITETTONICHE, “CON MARRONI SINDACA AFFRONTEREMO IL PROBLEMA”

TERAMO – “Nel 2023 evidentemente non è ancora stata compresa l’importanza di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Teramo, un documento obbligatorio per ogni Comune. Infatti, nonostante fosse presente dal maggio 2018 nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione, questa non ha fatto quasi nulla per migliorare mobilità ed accessibilità urbana ai diversamente abili”. Lo afferma il comitato cittadino per Ivan Verzilli.

“Questa è violazione dei diritti umani. Sono 40 anni che ci prendono in giro” ha dichiarato Claudio Ferrante presidente di Carrozzine Determinate, mentre denunciava pochi giorni fa la “mancanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche” presso l’Uni.Te

“È inaccettabile che, ad oggi, gli edifici pubblici siano ancora inaccessibili per le persone con disabilità e che molti negozi e attività commerciali, non vengano guidati ed aiutati a rispettare le normative sulla rimozione delle barriere” afferma Verzilli e aggiunge “noi con la Marroni Sindaca affronteremo la problematica annosa, permetteremo che chiunque possa godere della propria Teramo. Il Piano va implementato e completato, attraverso un’attenta analisi ed un grande lavoro di squadra, per costruire una città più inclusiva e accogliente, per tutti”.