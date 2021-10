L’AQUILA- Come vuole la liturgia post voto a cantare vittoria, o a minimizzare il deludente risultato,, sono, per una ragione e per l’altra, tutte le forze politiche e i big abruzzesi, nel commentare il l’esito delle amministrative abruzzesi, dove tutti e cinque i principali comuni al voto andranno al ballottaggio.

Il segretario regionale del Pd, Michele Fina, parla di vittoria netta, “delle nostre candidate e dei nostri candidati, il risultato complessivo ci incoraggia e premia un lavoro serio di ricostruzione. Per il centrodestra è una sconfitta che rivela una debolezza evidente: i suoi candidati hanno dovuto fare uno sforzo immane per fare fronte alle divisioni nazionali e al malgoverno regionale”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Per Fina “il quadro nazionale, che vede il Pd e in generale in centrosinistra vincere al primo turno in tre capoluoghi di regione su cinque (un dato senza precedenti), e negli altri due andare al ballottaggio da favoriti, si riflette pienamente in Abruzzo. Si affermano in molti Comuni sindache e sindaci di centrosinistra, a cui facciamo gli auguri e ci mettiamo a disposizione per il difficile e decisivo lavoro che affronteranno in questa fase storica. Nei cinque Comuni con oltre 15mila abitanti, sono perfino entusiasmanti le affermazioni di Francesco Menna e Luisa Russo a Vasto e Francavilla al Mare; il dato di Lanciano conferma l’ottimo profilo e l’ottimo lavoro di Leo Marongiu, degno rappresentante di una classe dirigente giovane, competente, che siamo certi continuerà fino alla vittoria del secondo turno nel caso di un possibile, straordinario ballottaggio. Sulmona presenta poi un dato politicamente rilevantissimo: un’alleanza larga delle forze politiche del centrosinistra con i Cinque Stelle raggiunge con Gianfranco Di Piero, il più votato, il ballottaggio in una posizione di favore in un contesto in cui i pronostici davano altri equilibri ed altri favoriti. A Roseto degli Abruzzi purtroppo il centrosinistra paga le divisioni e il mancato sostegno all’amministrazione Sabatino Di Girolamo: attendiamo i risultati finali e decideremo il da farsi”.

Non è affatto d’accordo il presidente della Regione Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, che si definisce soddisfatto, “perché il pronostico era un cappotto 5-0 nei grandi centri, ma non sarà così. In Abruzzo sono state cinque le grandi città al voto e in nessuna di queste il centrodestra governava. A Lanciano ci siamo giocati fino alla fine una possibile vittoria al primo turno, in una città che per il Pd era una bandiera che esprimeva il presidente della provincia, Mario Pupillo. A Vasto, Francavilla e Roseto, dove il Pd aveva il sindaco uscente siamo in corsa. A Roseto è fuori dal ballottaggio il sindaco uscente Sabatino Di Girolamo, sonoramente bocciato dal suo elettorato, mentre William Di Marco si è giocato l’accesso al ballottaggio. In sospeso la partecipazione al ballottaggio tra Di Marco e Tommaso Ginoble (civica).

“A Vasto – prosegue Marsilio – saremo al ballottaggio con l’uscente Francesco Menna che si ferma molto al di sotto del 50%. Ora sarà compito del nostro Giangiacomo raccogliere il consenso della maggioranza dei vastesi che non hanno voluto confermare il sindaco uscente. A Francavilla fino a poco tempo fa tutti avevano pronosticato una passeggiata di Luciani e Luisa Russo e invece i prossimi 15 giorni ci daranno la possibilità di ribaltare tutto. L’unica autocritica che ci possiamo muovere è quella di non essere stati più tempestivi nelle scelte, per dare modo ai nostri candidati di costruire una coalizione solida. I risultati sono stati soddisfacenti, per non parlare poi di Fratelli d’Italia che ha moltiplicato i consensi”.

il deputato della Lega, Giuseppe Bellachioma, candidato consigliere a Roseto parla di “risultato rassicurante”. “Mi sembra che su Lanciano le cose stiano andando bene, la formula del centrodestra unito è positiva, A Vasto dovremmo andare al ballottaggio, anche a Francavilla, a Roseto abbiamo prevalso su Tommaso Ginoble ed è già questo un miracolo. Ora ce la giocheremo al ballottaggio. Quattro su cinque è un ottimo risultato. Tra 15 giorni daremo un grosso contributo”. Amarezza per l’inaspettata sconfitta del consigliere regionale della Lega, Simone Angelosante ad Ovindoli.

Il deputato Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, spiega che “noi venivamo da una situazione in cui nei comuni a doppio turno eravamo all’opposizione ovunque e invece abbiamo tenuto. Vedo più luci che ombre”. Una ombra è però per il coordinatore Fi quella di Sulmona: “Non andremo al ballottaggio e questo ci spiace e ci preoccupa, ma lì la situazione è anomala per il centrodestra”.

Non è certo d’accordo il deputato di Italia Viva, Camillo D’Alessandro: “Mi pare che emerga un dato politico inequivocabile, Da quando Marsilio ha vinto le elezioni regionali il centrodestra, salvo rare eccezioni, non riesce a vincere. Ovunque c’è un arretramento della coalizione e delle forze politiche. Sono contento della forza messa in campo da Italia Viva. Abbiamo fatto la differenza nelle coalizioni in cui ci siamo presentati. Cambia un po’ la geografia politica dell’Abruzzo, perde il centrodestra, perdono i 5 stelle, vincono le forze riformiste”.

L’assessore regionale di Fdi, Guido Liris, evidenzia il buon risultato del centrodestra in tanti comuni sotto i 15mila abitanti:

“Un sincero augurio di buon lavoro a tutti i sindaci, eletti per la prima volta o confermati, dei comuni della provincia dell’Aquila e in particolare a quelli a cui sono più legato in termini di affinità politica e reciproca stima. Alla totalità dei centri minori dell’entroterra chiamati al voto nella tornata di domenica e lunedì. Penso, in particolare, a Noemi Silveri eletta a Secinaro, ad Antonio Silveri a Ofena, a Luigina Antonacci a Castelvecchio Calvisio, a Fabrizio Boccabella e Vincenzo Calvisi a Fossa, a Nicola De Simone a Scurcola Marsicana e a Pierluigi Oddi a Civitella Roveto. Il mio percorso politico è iniziato in un Comune e, seppur capoluogo, so bene le difficoltà che incontrano gli amministratori ‘in trincea’ quotidianamente, soprattutto quelli dei centri minori, spesso piccolissimi, in aree svantaggiate e dove si lotta quotidianamente contro lo spopolamento e per il mantenimento di servizi essenziali. Da amministratore regionale sento di dover garantire loro che la Regione farà di tutto per sostenerli”, conclude l’assessore.