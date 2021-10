VOTO ABRUZZO: MENNA AVANTI A VASTO, PAOLINI A LANCIANO; BALLOTTAGGI A SULMONA E ROSETO

L’AQUILA – Attesa per l’esito definitivo delle elezioni amministrative nei 72 comuni abruzzesi al voto. Abruzzoweb pubblica in tempo reale i risultati.

Assumono una grande valenza politica, al di là del dato locale i risultati nei cinque Comuni con più di 15mila abitanti nei quali il ballottaggio è in programma il 17 e 18 ottobre prossimi: si tratta di Sulmona in provincia dell’Aquila, Vasto, Lanciano e Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo. Ad eccezione di Sulmona, negli altri quattro comuni l’amministrazione uscente è targata centrosinistra.

Il sito del Ministero degli Interni, Eligendo, ha registrato un fortissimo ritardo nel pubblicare i dati ufficiali dei comuni maggiori, ancora inchiodati a una manciata di sezioni scrutinate. Ci si è dovuti affidare dunque ai dati comunicati dai vari candidati, e staff che presidiavano i seggi. Molto più di exit poll, ma non numeri ufficiali, e che potrebbero scostarsi dai veri risultati.

A Vasto il dem Francesco Menna, conta di essere confermato al secondo mandato, come accaduto con il suo predecessore, Luciano Lapenna, e si attesta al 45%. Il centrodestra di Guido Giangiacomo segue al 20%. La civica Alessandra Notaro è terza al 17%. Probabile dunque il ballottaggio.

Il Movimento 5 stelle, con Dina Carinci, a capo del progetto civico ChiAmaVasto è intorno al 10%.

L’avvocato Angela Pennetta, con la civica L’Arcobaleno, al 4%. Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista “Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali”, non supera l’1%

A Lanciano potrebbe essere eletto al primo turno l’avvocato Filippo Paolini, candidato del centrodestra, che sfiora secondo le proiezioni il 48%

Leo Marongiu, 40enne presidente del consiglio uscente della giunta di centrosinistra di Mario Pupillo, è al 43%.

Il Movimento 5 stelle di Sergio Furia, è sotto il 5% Ivaldo Rulli, funzionario Asl, ve Rilanciamo Lanciano al 2% circa

A Francavilla avanti il centrosinistra di Luisa Russo, potrebbe centrare l’elezione al primo turno, ma spera nel ballottaggio il candidato del centrodestra Roberto Angelucci. Distante il candidato del Movimento 5 stelle, Livio Sarchese.

A Roseto sarà ballottaggio tra il civico Mario Nungnes, sostenuto dall’ex deputato Cesare Sottanelli, coordinatore regionale di Azione, 30,72% e il candidato di centrodestra William Di Marco, al 22,2%, e che ha tra i candidati il deputato della Lega, Giuseppe Bellachioma e la consiglierà regionale Simona Cardinali.

Terzo l’ex deputato e ed ex consigliere regionale Tommaso Ginoble di Italia Viva

Fuori dai giochi il sindaco uscente del centrosinistra, Sabatino Di Girolamo, 13,60% e Rosaria Ciancaione, 11,85% che saranno determinanti per il secondo turno.

Sorpresa a Sulmona, dove primo è il candidato del centrosinistra e Movimento 5 stelle Gianfranco Di Piero al 41%, secondo intorno al 33%, Andrea Gerosolimo , ex assessore di centrosinistra della giunta di Luciano D’Alfonso, eletto con Abruzzo civico, e poi costante spina nel fianco dell’ora senatore. Marito del sindaco di Prezza e consigliere regionale Marianna Scoccia.

In difficoltà il candidato del centrodestra Vittorio Masci, sostenuto da quattro liste: Lega, Fdi e Fi. E’ dato intorno al 22,7%. La candidata civica Elisabetta Bianchi è intorno al 3%.

Primo partito in città il Pd, nella coalizione roso gialla, in realtà M5s non sfonda e si attesta al 4% mentre si registra la performance a sostegno di Di Piero della civica Sulmona Libera e forte. Smentiti i sondaggi diramati prima del voto da centrodestra e civici di Gerosolimo. tutto

Occhi puntati anche sui comuni sopra i 5mila abitanti: sono in provincia di Chieti San Giovanni Teatino e Casalbordino, in provincia di Pescara Manoppello, Popoli e Collecorvino, In provincia di Teramo Bellante e Castellalto.

Il centrodestra con Gilberto Petrucci mantiene Penne, con 47,4%, che rappresenta la continuità con l’amministrazione uscente. Centrodestra vince anche con Giorgio De Luca a Manoppello e a Collecorvino con l’elezione a sindaco di Paolo D’Amico.

A Tagliacozzo confermato sindaco Vincenzo Giovagnorio, unico candidato che ha superato il quorum, a Popoli eletto sindaco Moriondo Santoro, a Bellante Giovanni Melchiorre.

Vittime eccellenti di questa tornata elettorale, il consigliere regionale della Lega Simone Angelosante, non confermato sindaco di Ovindoli, e l’ex consigliere regionale e sindaco uscente Angelo Di Paolo, in quanto a Canistro è stato sconfitto il candidato a lui vicino Ermero Antonini, battuto da Gianmaria Vitale.

Comuni più piccoli al voto sono Carapelle Calvisio, 85 abitanti, e Calascio, 137 abitanti, in provincia dell’Aquila.

Coinvolti in totale 278.555 elettori. L’affluenza in Abruzzo è stata del 61,27%, nelle precedenti amministrative dell’ottobre dell’anno scorso era stato del 66,77%. La percentuale abruzzese è però superiore a quella italiana, del 59,53%.

A seguire aggiornati in tempo reale i risultati ufficiali del Ministero dell’Interno.

VASTO

15 sezioni su 44

Francesco Menna (centrosinistra): 48,32%

Partito democratico – Sinistra per Vasto – Avanti Vasto – Filo Comune – Città Virtuosa – Moderati per Vasto – Futuro e sviluppo per Vasto

Guido Giangiacomo (centrodestra): 19,43%

Forza Italia – Fratelli d’Italia – Lega – Vasto Futuro – Movimento Vasto

Alessandra Notaro: 18,03%



La Buona Stagione – Per Vasto – Azione – Vasto 5.0

Dina Carinci (Movimento cinque stelle): 9,99%

Movimento 5 Stelle – ChiAma Vasto – Vasto d’Amare

Angela Pennetta: 3,69%

L’arcobaleno – L’orizzonte è Vasto

Anna Rita Carugno: 0,54%

Ora rispetto per gli animali

LANCIANO

33 sezioni su 44

Filippo Paolini (centrodestra): 49,92%

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia, Udc, Autonomi e Partite Iva Alleanza con Paolini – F – Lanciano che verrà- Libertà in Azione – Nuova Lanciano

Leo Marongiu (centrosinistra): 42,47%

Lanciano in Comune – Progetto Lanciano – Lanciano x Tutti – Lanciano Vale – Uniti x Lanciano

Sergio Furia (movimento 5 stelle): 4,90%

Movimento 5 stelle

Ivaldo Rulli: 2,71%

Rilanciamo Lanciano

FRANCAVILLA

11 sezione su 22

Luisa Russo (centrosinistra): 49,56%

Partito democratico- Antonio Luciani 2021-2026 – Insieme siamo Francavilla – Francavilla in azione – Alleanza democratica

Roberto Angelucci (centrodestra): 29,96%

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia – Angelucci sindaco – Abruzzo indipendente – Udc – Noi per Francavilla

Livio Sarchese (Movimento 5 stelle): 7,28%

Movimento 5 stelle – Si amo Francavilla

Franco Moroni: 6,21%

Francavilla nel cuore – Nuove prospettive – Cambiamo con Toti

Camillo Paolini: 3,28%

Aria nuova

Moreno Bernini: 1,76%

Uniti a sinistra

Gianluca Baldassarre: 1,21%

Lista civica Gianluca Baldassarre

Carmine Montebello: 0,75%

Lista etica Montebello

ROSETO DEGLI ABRUZZI

13 sezioni su 24

Mario Nugnes: 30,39%

Roseto in Azione – Under nuove energie per Roseto – Operazione Turismo – Casa Civica, Altra Città, Volt – Sport e Civismo – Fare per Roseto

William Di Marco (centrodestra): 22,64%

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia – Identità Culturale Rosetana

Tommaso Ginoble: 20,62%

Ginoble Sindaco – Per Roseto – Bella Roseto – Roseto Attiva

Sabatino Di Girolamo (centrosinistra): 15,08%

Di Girolamo Sindaco – Partito Democratico – Lista Uniti per Roseto

Rosaria Ciancaione 11,28%

(Movimento 5 stelle): 8,82’Altra Idea di Roseto 21.0 – Partito Europa Verde

SULMONA

11 sezioni su 26

Gianfranco Di Piero (centrosinistra – M5s): 38,91%

Partito democratico – Movimento cinque stelle – Sbic – Sulmona liberi e forti – Intesa per Sulmona

Andrea Gerosolimo: 34,38%

Avanti Sulmona – Fare Sulmona – Sulmona al centro – Territorio futuro – I democratici – Popolo di Sulmona – Sulmona città d’arte

Vittorio Masci (centrodestra): 23,64%

Forza Italia – Lega – Fratelli d’Italia – Masci sindaco

Elisabetta Bianchi: 3,07%

Direzione Sulmona

Comuni sopra i 5mila abitanti

SAN GIOVANNI TEATINO: eletto sindaco Giorgio Di Clemente

PENNE: eletto sindaco Gilberto Petrucci

MANOPPELLO: eletto sindaco Giorgio De Luca

POPOLI: eletto sindaco Moriondo Santoro

BELLANTE: eletto sindaco Giovanni Melchiorre

COLLECORVINO: eletto sindaco Paolo D’Amico

CASALBORDINO : eletto sindaco Filippo Marinucci

TAGLIACOZZO: eletto sindaco Vincenzo Giovagnorio

Gli altri comuni al voto in provincia dell’Aquila

ALFEDENA: ELETTO SINDACO Luigi Milano

BISEGNA: ELETTO SINDACO Antonio Mercuri

CALASCIO: ELETTO SINDACO Paolo Baldi

CAMPOTOSTO: ELETTO SINDACO Ercole Di Girolami

CANISTRO: ELETTO SINDACO Gianmaria Vitale

CARAPELLE CALVISIO: ELETTA SINDACO Rosella Galasso

CAPITIGNANO: ELETTO SINDACO Franco Pucci

CASTELVECCHIO CALVISIO: ELETTA SINDACO Luigina Antonacci

CERCHIO: ELETTO SINDACO Gianfranco Tedeschi

CIVITA D’ANTINO: ELETTO SINDACO Sara Cicchinelli

CIVITELLA ROVETO: ELETTO SINDACO Pierluigi Oddi

COCULLO: ELETTO SINDACO Sandro Chiocchio

FOSSA: ELETTO SINDACO Fabrizio Boccabella

OFENA: ELETTO SINDACO Antonio Silveri

ORTONA DEI MARSI: ELETTO SINDACO Giuseppe Buccella

PERETO: ELETTO SINDACO Giacinto Sciò

PREZZA: ELETTA SINDACO Marianna Scoccia

RIVISONDOLI: ELETTO SINDACO Giancarlo Iarussi

SCONTRONE: ELETTO SINDACO Francesco Melone

SECINARO: ELETTA SINDACO Noemi Silveri

VILLALAGO: ELETTO SINDACO Fernando Gatta

ORTUCCHIO: ELETTO SINDACO Raffaele Favoriti

OVINDOLI: ELETTO SINDACO Angelo Ciminelli

ROCCARASO: ELETTO SINDACO Francesco Di Donato

SAN VINCENZO VALLE ROVETO: ELETTO SINDACO Carlo Rossi

SCURCOLA MARSICANA: ELETTO SINDACO Nicola De Simone

TORNIMPARTE: ELETTO SINDACO Giammario Fiori

Gli altri comuni al voto in provincia di Chieti

CASOLI: ELETTO SINDACO Massimo Tiberini

CARUNCHIO: ELETTO SINDACO Gianfranco D’Isabella

CASACANDITELLA: ELETTO SINDACO Alessandro Monaco

CASALANGUIDA: ELETTO SINDACO Luca Conti

CELENZA SUL TRIGNO: ELETTO SINDACO Walter Di Laudo

COLLEDIMACINE: ELETTO SINDACO Andrea Schina

DOGLIOLA: ELETTO SINDACO Giovanni Giammichele

FARA SAN MARTINO: ELETTO SINDACO Antonio Tavani

LAMA DEI PELIGNI: ELETTO SINDACO Tiziana Di Renzo

LENTELLA ELETTO SINDACO Marco Mancini

PENNADOMO: ELETTO SINDACO Domenico D’Angelo

PIETRAFERRAZZANA: ELETTO SINDACO Ciro Carpineta

QUADRI: ELETTA SINDACO Assunta Fagnilli

ROCCA SAN GIOVANNI: ELETTO SINDACO Fabio Caravaggio

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA: ELETTO SINDACO Antonio Masciarelli

SANT’EUSANIO DEL SANGRO: RIELETTO SINDACO Raffaele Verratti

SCERNI: ELETTO SINDACO Daniele Carlucci

TUFILLO: ELETTO SINDACO Ernano Marcovechio

Gli altri comuni al voto in provincia di Pescara

CIVITELLA CASANOVA: ELETTO SINDACO Marco D’Andrea

CUGNOLI: ELETTO SINDACO Giancarlo Sciarra

PESCOSANSONESCO: ELETTO SINDACO Nunzio Di Donato

PICCIANO: ELETTO SINDACO Vincenzo Catani

SERRAMONACESCA: ELETTO SINDACO Sebastiano Massimiano

TOCCO DA CASAURIA: ELETTO SINDACO Riziero Zaccagnini

SANT’EUFEMIA A MAIELLA: ELETTO SINDACO Francesco Crivelli

Gli altri comuni al voto in provincia di Teramo

BASCIANO: ELETTO SINDACO Alessandro Frattaroli

CASTELLALTO: ELETTO SINDACO Aniceto Rocci

BISENTI: ELETTO SINDACO Renzo Saputelli

COLONNELLA: ELETTO SINDACO Biagio Massi

PIETRACAMELA: ELETTO SINDACO Antonio Villani

CORTINO: ELETTO SINDACO Marco Tiberii