VOTO AMMINISTRATIVE: SIGISMONDI, “CENTRODESTRA UNITO NON HA RIVALI. ORA OBIETTIVO TERAMO”

TERAMO . “Subito al lavoro per i prossimi appuntamenti elettorali ed il 1 luglio è convocato il coordinamento regionale a Teramo per parlare delle elezioni amministrative nel capoluogo di provincia. Prioritaria sarà l’unità del centrodestra e la capacità di aprirsi alle realtà civiche che anche in questa ultima tornata elettorale hanno dimostrato di essere un grande valore aggiunto in termini progettuali e di consensi”.

Così il segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, che a conclusione dei ballottaggi torna ad evidenziare la carica programmatica di FdI e del centrodestra e, contestualmente, a confermare la sua analisi di voto.

“Si delinea un quadro generale che premia la coalizione di centrodestra che aumenta il proprio consenso vincendo a L’Aquila, Martinsicuro e San Salvo, oltre che in molti comuni al di sotto di 15 mila abitanti. Una vittoria, quella di San Salvo, dal grande significato: il Pd aveva politicizzato molto la competizione elettorale, convinto com’era di dare la spallata al centrodestra che, invece, ha avuto successo grazie alla proficua campagna elettorale di Emanuela De Nicolis – alla quale auguriamo un buon lavoro – e all’efficacia dell’operato dell’amministrazione uscente, guidata dal sindaco Tiziana Magnacca a cui va il nostro ringraziamento”.

Quando il centrodestra è unito, prosegue il segretario, “dimostra di non avere rivali mentre quando presenta divisioni fa registrare sconfitte, come avvenuto ad Ortona e Spoltore. E’ evidente, inoltre, come queste elezioni amministrative abbiano anche fatto emergere tutte le contraddizioni interne alla coalizione di centrosinistra che ne esce, infatti, a pezzi: priva di uno strutturato progetto politico-amministrativo ha tentato di creare schieramenti con l’unico obiettivo di battere il centrodestra ma il risultato è stata una prevedibile implosione”.

“Il centrodestra si dimostra l’unico progetto politico e amministrativo forte, concreto e credibile per governare i comuni e la Regione Abruzzo. Sono i numeri e i fatti a dirlo, a partire dai risultati finora ottenuti su tutto il territorio abruzzese, grazie all’ottimo lavoro del presidente Marsilio e della sua squadra di governo. E’ con fierezza – conclude Sigismondi – che pongo l’accento sul peso specifico raggiunto da Fdi, oggi motore del centrodestra, un dato che ci onora e che, al tempo stesso, ci responsabilizza ancor di più”.